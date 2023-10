Guerra in Israele, colpi di mortaio dal Libano. Hamas: “Sostegno dall’Iran”. | La diretta

La guerra tra Israele e Hamas è arrivata al suo secondo giorno. L’operazione “Diluvio al-Aqsa” lanciata ieri dai militanti palestinesi non si è fermata dopo l’inevitabile reazione di Tel Aviv, che per tutta la giornata ha martellato la striscia di Gaza con bombardamenti condotti dall'aviazione. I media israeliani hanno aggiornato il numero di morti e feriti: i primi sono almeno 250, mentre le persone ferite sono 1610. Nelle prime ore del mattino le forze armate israeliane hanno annunciato di aver colpito 10 obiettivi di Hamas, compreso il quartier generale dell'intelligence.

Netanyahu: "Guerra lunga e difficile"

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu si è rivolto ancora una volta al popolo ebraico spiegando in un post su X cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni come conseguenza dello stato di guerra in cui è entrato lo Stato e per il quale sono state richiamate centinaia di migliaia di riservisti. Nel suo messaggio serale, il Primo ministro ha affermato che il suo Paese si sta " imbarcando in una guerra lunga e difficile, imposta da un attacco omicida di Hamas ”. “ La prima fase della guerra – ha aggiunto – prevede la distruzione della maggior parte delle forze nemiche che si sono infiltrate in Israele e hanno ucciso civili e soldati. Israele ha anche lanciato un'offensiva a Gaza e continuerà senza esitazione e senza tregua, fino al raggiungimento degli obiettivi ".

This morning, on Shabbat and a holiday, Hamas invaded Israeli territory and murdered innocent citizens including children and the elderly. Hamas has started a brutal and evil war.



We will be victorious in this war despite an unbearable price. This is a very difficult day for all… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 8, 2023

La situazione a Gaza

Il movimento palestinese nel frattempo ha ripreso il lancio di razzi verso il territorio israeliano, una mossa che sa più di una rappresaglia in risposta al decreto del ministero dell’Energia israeliano che ha deciso lo stop alla fornitura di energia elettrica verso la striscia di Gaza. Secondo l’esercito israeliano il numero di razzi partiti dalla striscia si aggirerebbe intorno a 3.200.

Proprio a Gaza si sono concentrati i contrattacchi di Tel Aviv nelle ultime 24 ore. Non solo aerei, ma anche droni hanno preso di mira edifici e postazioni nemiche con lo scopo di neutralizzare quanti più terroristi possibili.

La risposta israeliana: liberati due kibbutz

Nella serata di ieri, inoltre, le Israeli defence forces (Idf) hanno riconquistato gli insediamenti teatro di scontri tra militari e terroristi infiltrati. In alcuni casi i palestinesi avevano addirittura preso il controllo dei centri abitati, prendendo ostaggi o violentando donne. I commando israeliani hanno liberato i kibbutz di Beeri e Okafim occupati ieri dai miliziani armati. 10 di loro hanno perso la vita in uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza che sono riuscite a ristabilire il controllo sulla stazione di polizia di Sderot.

Colpi dal Libano

Tra i vari scenari possibili i due belligeranti si stanno preparando per quello peggiore, un’avanzata di terra delle truppe israeliane sulla striscia di Gaza. Israele potrebbe tentare un tale assalto per respingere la minaccia di Hamas, ma se ciò avvenisse si rischierebbe l’apertura di un nuovo fronte a nord al confine con il Libano, da dove sono partiti diversi colpi di mortaio a cui gli israeliani hanno risposto con l'artiglieria, e il movimento Hezbollah, alleato con Hamas, potrebbe intervenire in soccorso dei terroristi palestinesi.

L'ombra dell'Iran e i soldati in ostaggio

La Bbc ha raccolto le dichiarazioni del portavoce dell'organizzazione, Ghazi Hamad, il quale ha confermato di aver ricevuto luce verde dall'Iran per attaccare Israele da più fronti. " L'Iran ci ha dato pieno sostegno ", ha commentato Hamad.

L'azione militare in questo momento sta vedendo il coinvolgimento di altri gruppi, tra i quali il Movimento per il Jihad Islamico in Palestina (Pij). Il Pij si è reso protagonista del sequestro di numerosi soldati e civili israeliani rapiti e portati sulla striscia di Gaza, come dimostrano alcuni video condivisi sui social dai terroristi.

Cos'ha detto la Cina