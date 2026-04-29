Vieux-Chalet: i Moretti riaprono uno dei loro locali, ecco dove si trova

Proprio nei giorni in cui le famiglie delle vittime della tragedia di Capodanno al locale “Le Constellation” stanno vedendo per la prima volta le immagini drammatiche e definite “da film dell’orrore” dell’incendio che ha causato 41 morti, i coniugi Moretti si apprestano a riaprire uno dei tre locali da loro gestiti, il Vieux-Chalet, il cui ingresso al pubblico sarebbe previsto a partire da venerdì 1° maggio.

La ristrutturazione del locale

La notizia è stata da un servizio della trasmissione Rai, “Porta a Porta”, che ha filmato l’esterno del locale e intervistato un signore del posto che ha affermato come il locale sia di prossima apertura. Nel dettaglio, il Vieux-Chalet gestito da Jacques Moretti e Jessica Maric si trova nella località di Lens, non lontana da Crans-Montana.

In un servizio di qualche tempo fa, è stata sempre la trasmissione di Bruno Vespa a mettere in luce la ristrutturazione del locale riuscendo a intercettare proprio Jacques Moretti nei giorni in cui avrebbe dovuto rispondere alle domande dei magistrati ma i suoi avvocati erano riusciti a ottenere il rinvio dell’interrogatorio a causa di una condizione di forte depressione.

In quell’occasione, l’inviata della trasmissione aveva anche cercato di rivolgergli alcune domande ma senza esito, Moretti si era mostrato particolarmente infastidito.

In questi giorni, ricordiamo l’enorme polemica per le fatture che la Svizzera vuol far pagare all’Italia per le spese sostenute ai feriti di Crans-Montana.

Nei giorni scorsi sull’argomento è intervenuta anche la nostra premier, Giorgia Meloni, definendosi “indignata” e con il nostro ambasciatore in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, il quale ha fatto sapere che “non pagheremo”.



