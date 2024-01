Violenta scossa di terremoto in Giappone: è allarme tsunami

Articolo in aggiornamento

Inizio d'anno con terremoto per il Giappone, dove una scossa di magnitudo oltre il 7imo grado della scala Richter, stimato tra 7.1 e 7.5, si è verificato al largo della costa occidentale, nella prefettura di Ishikawa al centro dell'isola di Honshu, la principale del Paese. Il terremoto è stato registrato alle 8 italiane, le 16 locali, a una profondità di 76 km. Le autorità hanno fatto diramato l'allerta tsunami nel mar del Giappone per onde fino a tre metri in sei prefetture, tra cui quelle di Yamagata e Fukui.