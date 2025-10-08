Vladimir e Ivan, svelata l'identità dei figli segreti di Putin: ecco chi sono

Una festa per i 73 anni tra intrighi di famiglia e misteri del Cremlino per Vladimir Putin. Ieri, nonostante gli impegni di lavoro citati dalla Tass, il presidente russo ha trascorso il suo compleanno con la famiglia, come confermato dal portavoce Dmitry Peskov. “I nipoti festeggiano il nonno sempre nello stesso modo: con calore e amore” le parole del diplomatico dello zar. Ma a tenere banco è il lato “segreto” della famiglia, quello composto dai due figli avuti con l’ex campionessa di ginnastica Alina Kabaeva.

Le nuove informazioni sulla vita privata del capo del Cremlino emergono dal libro “Lo zar in persona” di Roman Badanin e Mikhail Rubin. Gli autori sostengono che i due figli più piccoli di Putin, nati dalla relazione con la Kabaeva, sarebbero registrati con il cognome di copertura Spiridonov e si chiamerebbero Ivan e Vladimir. Il cognome, secondo gli autori, richiamerebbe quello del nonno paterno del presidente, Vladimir Spiridonovich Putin.

Come evidenziato dalla Stampa, il Dossier Center di Mikhail Khodorkovsky aveva già citato l’esistenza di due figli di Putin e Kabaeva, ma indicandoli come “Putin” e non “Spiridonov”. Secondo Badanin e Rubin, i bambini avrebbero iniziato a comparire in alcune occasioni pubbliche, circostanza che ha permesso la pubblicazione delle loro prime immagini. Il libro rimarca inoltre che i membri della famiglia dello zar usano frequentemente identità di copertura. Le figlie nate dal primo matrimonio, Katerina Tikhonova e Maria Vorontsova, vivono con cognomi diversi: quello di Tikhonova deriverebbe dal patronimico della nonna materna Ekaterina Shkrebneva.

Diversi media internazionali citati nel libro riportano anche l’esistenza di un’altra presunta figlia di Putin, Elizaveta Krivonogikh, che avrebbe assunto il nome di Elizaveta Olegovna Rudnova. Il canale televisivo ucraino TSN afferma, sulla base di dati incrociati, che le informazioni relative a biglietti aerei, date di nascita e indirizzi di Krivonogikh e Rudnova coincidono. Elizaveta sarebbe figlia di Svetlana Krivonogikh, indicata da varie inchieste come una precedente compagna di Putin alla fine degli anni Novanta.

Da origini modeste, Krivonogikh sarebbe poi diventata azionista della banca Rossija, considerata vicina al Cremlino. La figlia vive oggi in Francia. Il cognome Rudnova deriverebbe, sempre secondo Badanin e Rubin, da Oleg Rudnov, dirigente dei media di San Pietroburgo e amico personale di Putin, scomparso nel 2015.