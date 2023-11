"Volavano i tavoli": tempesta trasforma in incubo la crociera sull’Atlantico

Una crociera da incubo quella salpata il 24 ottobre scorso dall'Inghilterra per un giro intorno alle Canarie della durata di due settimane per poi far rientro a Portsmouth, nel sud del Paese. A causa di una tempesta in pieno Atlantico e la decisione di rientrare immediatamente in Regno Unito, l'entrata in funzione del sistema di sicurezza della Spirit of Discovery ha causato un'improvvisa virata che ha provocato il ferimento di almeno cento passeggeri sui mille presenti.

Cosa è successo alla nave

Alla Bbc alcuni intervistati hanno raccontato la terribile esperienza rassicurando sul fatto che i ferimenti sono stati di lieve entità a parte per cinque persone che sono state trasportate subito in ospedale non appena arrivati a Portsmouth lunedì scorso. " Le persone scrivevano messaggi ai loro cari nel caso in cui ci fossimo ribaltati ", ha dichiarato un passeggero a Bbc News. " Il tono di voce del nostro capitano era spaventato. L'equipaggio piangeva. Avevamo molti passeggeri molto preoccupati per la loro vita". Oltre al danno la beffa visto che la nave da crociera è rimasta in balìa delle onde per circa 15 ore a causa del blocco provocato dall'attivazione del sistema di sicurezza.

La testimonanza dei passeggeri

La signora Jan Bendall, 75 anni, in crociera con il marito, ha raccontato di trovarsi in cabina quando la voce del capitano è arrivata dagli altoparlanti dicendo a tutti di " rimanere seduti o sdraiarsi ". Dopodiché, ecco lo stop della nave con onde altre svariati metri e una paura che aumentava a dismisura. " Non sono una persona che si spaventa facilmente ma è stato piuttosto drammatico" , ha sottolineato. Sta facendo il giro del web un filmato amatoriale del passeggero Alan Grisedale che ha filmato le onde: il moto ondoso era in grado di spostare i mobili, che " i tavoli volavano " e le persone erano sballottate a destra e sinistra.

La signora Bendall ha dichiarato che una parte della sala da pranzo è stata adibita a " un'area medica improvvisata " e ai passeggeri è stato detto di rimanere nelle loro cabine per le intere giornate di sabato e domenica. Nonostante le numerose criticità, equipaggio e capitano hanno fornito aggiornamenti regolari e rassicurando ripetutamente i passeggeri che la nave fosse al sicuro.