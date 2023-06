"Volgare e violenta". Follia negli Usa: bandita la Bibbia dalle scuole

Stop a libri pornografici o indecenti nelle scuole, questa la linea dell'amministrazione dello Utah da un anno a questa parte. Ma nell'elenco degli scritti vietati è finita anche la Bibbia: il distretto scolastico di Davis ha bandito il testo sacro nelle scuole elementari e medie perché contiene "volgarità e violenza non adatte agli studenti più giovani" . Il provvedimento è scattato dopo la denuncia di un genitore risalente al dicembre del 2022. Già rimosse 7-8 copie presenti sugli scaffali, anche se in realtà il testo non è stato mai incluso nei programmi scolastici.

Utah, Bibbia bandita nelle scuole

Il distretto scolastico di Davis è il secondo più grande sistema pubblico dello Utah con quasi 74 mila studenti. La Bibbia è stata bandita esclusivamente da elementari e medie, mentre è ancora disponibile nelle biblioteche delle scuole superiori. Secondo il quotidiano Salt Lake Tribune, il genitore che ha presentato la denuncia ha affermato che la Bibbia di King James non ha "valori seri per i minori" perché è pornografica, in base a quanto previsto dalla legge. In realtà, secondo NBC News, l'uomo ha giustificato la sua azione come protesta contro la norma introdotta alla fine dello scorso anno, sostenuta da molti gruppi di attivisti a partire da Utah Parents United.

"Ora tutti possiamo vietare i libri e non è nemmeno necessario leggerli o essere precisi al riguardo. Diamine, non è nemmeno necessario vedere il libro!" , ha scritto in genitori nella denuncia, che contiene anche un elenco di otto pagine di esempi di materiale discutibile tratto dalla Bibbia. "Incesto, onanismo, bestialità, prostituzione, mutilazione genitale, fellatio, dildo, stupro e persino infanticidio" , ha riportato: "Così la Bibbia non ha valori seri per i minori perchè è pornografica secondo la nuova definizione".