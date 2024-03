In volo dal 1977: qual è e dove vola il Boeing più vecchio del mondo

Compie il suo "dovere" da oltre 46 anni nei quali non sembrano essersi mai verificate problematiche a bulloni o pannelli mancanti come l'attualità ci ha consegnato ultimamente su alcuni aerei dell'Alaska Airlines e della United Airlines: stiamo parlando del Boeing passeggeri più vecchio al mondo e ancora in servizio, un 737-200 della compagnia Venezolana. Per dare un'idea della "resistenza" di questo aereo, ricordiamo che anche se già da alcuni anni Airbus ha superato la multinazionale americana quanto a produzione, nel 1977 la società era nata formalmente ma il primo aereo commerciale fu lanciato soltanto nel 1988.

La storia del Boeing

Di enorme interesse specialmente per gli appassionati, è possibile osservare un suo volo completo con alcuni video sul portale di Flightradar24. " Unisciti a noi per l'intero volo di 30 minuti da Caracas a Porlamar sulla bellissima isola di Margarita in Venezuela" . Questo Boeing adesso vola principalmente nel Paese sudamericano e per brevi tratte. Venezolana è una compagnia che ha sede a Maracaibo e opera esclusivamente nel mercato interno. L'aereo ha effettuato il suo primo volo il 31 marzo 1978: come ricorda SimpleFlying, il velivolo può trasportare 117 passeggeri in una configurazione che prevede un'unica classe, l'economy.

Prima di volare con la compagnia Venezolana fu acqustato da Frontier Airlines dove prestò servizio tra il 1978 e il 1985 (si tratta della prima Frontier Airlines, non dell'attuale compagnia low cost): successivamente passò alla United Airlines che lo tenne nella sua flotta dal 1985 al 2011. Infine ecco l'acquisto da parte di Venezolana che gli cambiò la registrazione con la sigla "YV3471" che si può osservare attualmente sulla sua livrea.

L'incidente nel 2023

Sembra incredibile, ma l'unico incidente documentato di questo Boeing è avvenuto meno di un anno fa (giugno 2023) e non si tratta di anomalie in volo o problemi a decolli o atterraggi ma quando il mezzo si trovava già a terra: come mostrano le immagini social, l'aereo si trovava sullo scalo di Santo Domingo quando è entrato in collisione con bus passeggeri riportando alcuni danni nella parte esterna di un motore. Il successivo volo previsto ha subìto, logicamente, la cancellazione ma il danno è stato riparato in poche settimane e l'aereo passeggeri più vecchio del mondo è tornato a volare.

" Il Boeing 737-291(A), immatricolato YV3471, è stato danneggiato in un incidente a terra all'aeroporto di Santo Domingo-Las Américas. Il motore è stato danneggiato e il volo è stato cancellato. Le foto dell'incidente suggeriscono che l'aereo sia entrato in un'area di parcheggio per attrezzature di terra", riporta Aviationsafety.

En el Aeropuerto de Santo Domingo-Las Américas, un incidente en tierra resultó con daños el Boeing 737-291(A), de Aerolínea Venezolana de Aviación, matrícula YV3471. Debido a daños en el motor, el vuelo fue cancelado.#10Jun @Goklerdeyiznet pic.twitter.com/2dhRoPF4dN — Pedro Jaimes Criollo (@MeteoAero) June 10, 2023

La domanda sorge spontanea: ma per quanto altro tempo potrà proseguire nel suo servizio prima di andare definitivamente in pensione? Probabilmente non molto visto che esperti del settore hanno spiegato che molti pezzi di ricambio non sarebbero compatibili con l'aereo nato nel 1977. Anche la più piccola anomalia, dunque, potrebbe risultare fatale.