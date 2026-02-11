Vuoi vendere i tuoi gioielli in oro? All'estero si può fare al bancomat

L'oro sta vivendo una grandissima fase di crescita. Dopo il massimo storico toccato a gennaio (5.600 dollari), al momento viene scambiato intorno ai 5.120 dollari. Per molti si tratta di una valida occasione per ottenere rapidamente del denaro vendendo gioielli ricevuti in dono o in eredità. Nel nostro Paese la quotazione si attesta tra i 136 e i 138 euro/grammo per l'oro 24kt. Insomma, si tratta di una proposta allettante.

Mentre in Italia ci si reca nei Compro oro specializzati o presso le banche abilitate, in altri Paesi basta utilizzare alcuni sportelli bancomat. Una soluzione decisamente più rapida e a portata di mano. Stiamo parlando, infatti, degli ATM dell'oro, dove ogni giorno viene aggiornata la quotazione del prezioso metallo e si può scambiare velocemente, ottenendo subito dei contanti che vengono accreditati sul conto corrente. È ormai una realtà sempre più diffusa e alle persone piace, perché è un servizio veloce e, soprattutto, trasparente.

Ma dove sono diffusi questi ATM dell'oro? Questi dispositivi sono molto presenti in tutta l'Asia, dove recarsi presso uno di questi sportelli e vendere vecchi gioielli di famiglia per ricavare dei liquidi sta diventando la normalità. Una chiara dimostrazione arriva da Shanghai: uno di questi bancomat è stato installato in un noto centro commerciale e ha subito ricevuto la massima attenzione da parte dei cittadini. L'uso è semplicissimo: si inserisce l'oro e il dispositivo misura in primo luogo il peso del metallo, confrontandolo con la Shanghai Gold Exchange, poi calcola il pagamento, togliendo una piccola tassa per il servizio. Entro 30 minuti arriva il pagamento sul conto corrente. Ne sono tutti entusiasti e in Cina se ne contano già centinaia di esemplari.

Chiaramente ci sono delle limitazioni. L'AMT dell'oro accetta solo oggetti con un peso minimo di 3 grammi e con una purezza pari o superiore al 50%.

E in Italia? Nel nostro Paese abbiamo avuto qualcosa di simile, ma al contrario. Negli aeroporti di Linate di Milano e Orio al Serio di Bergamo ci sono stati i bancomat Gold to Go.

In pratica, pagando la cifra dovuta, si possono acquistare dei lingotti d'oro, un bene rifugio d'elezione. Per quanto riguarda la vendita di oro, invece, attualmente questa può essere svolta solo presso sportelli accreditati, dal momento che si tratta di un'operazione soggetta a rigide norme antiriciclaggio.