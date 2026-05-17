White monkeys, gli stranieri pagati in Cina per sembrare esperti occidentali

Sapete cosa sono le white monkeys? Se avete pensato a scimmie bianche ci siete andati vicini, d’altra parte anche noi siamo scimmie (grandi scimmie antropomorfe), però sono proprio umani. In Cina li chiamano baihouzi, “white monkeys” appunto. Chi sono? Stranieri, spesso occidentali o comunque percepiti come non cinesi, pagati per dare a un prodotto (o a una società, una fiera, una scuola, un evento) un marchio, un’aura internazionale. Non devono necessariamente sapere qualcosa, devono interpretare un ruolo, alla bene e meglio (non li reclutano da Hollywood, va bene chiunque): da CEO a scienziati, da clienti stranieri a professori, e anche chef italiani, giudici internazionali, oppure acquirenti, investitori, pubblico elegante (non che sia un fenomeno nuovo, già nel 2016 si parlava dell’industria cinese del “rent-a-foreigner”, stessa roba, stranieri pagati per presentarsi a eventi, fingere di essere perfino emissari di Obama).

Quindi non serve nessuna preparazione specifica, basta essere finti, come viene viene, il pubblico cinese non deve darvi un Oscar e non se ne accorgono. Finti scienziati in camice a una fiera manifatturiera, stranieri seduti in una sala riunioni per far sembrare uno studio legale più internazionale, modelli usati come clienti ricchi, finti buyer, finti importatori, finti tutto. In una fiera, racconta il Guardian, bastava indossare il camice e versare acqua da un contenitore all’altro, dietro un vetro, niente di più semplice. In Cina c’è un concetto preciso, si chiama “mianzi”, la faccia, (un po’ come da noi quando tutti ci “mettono la faccia”, sebbene nessuno abbia problemi a metterci la propria). Un caso tra tanti è quello del russo a Shenzhen assunto per impersonare uno chef italiano a una fiera di pentole a Guangzhou. Doveva solo indossare la divisa, stare lì e annuire, che ce vo’. Soprattutto non parlare troppo e non far sentire l’accento russo mentre la gente gli raccontava le vacanze in Italia e se ne andava contenta di aver parlato con un italiano. La paga? 2.000 yuan, circa 200 sterline.

La cosa fantastica è che lo stesso russo avrebbe poi impersonato, più volte, il CEO straniero di una società automobilistica, viaggiando in Cina, sempre senza parlare: stringeva mani e si faceva fotografare facile. C’è anche il lavoro surreale della coppia che cammina fuori da un negozio facendo girare valigie in piccoli cerchi, per attirare clienti e dare l’idea di un prodotto testato da stranieri. Attenzione, se vi passa per la mente di andare a fare” la white monkey”, potrebbe essere rischioso: ci sono multe da 5.000 a 20.000 yuan, possibili detenzioni da 5 a 15 giorni, deportazione o divieto di rientro per chi lavora senza permesso adeguato (una studentessa russa racconta di aver rifiutato un evento proprio per il rischio che la polizia controllasse i visti).

Ah, ci sono anche i finti

giudici internazionali nei talent, che non sanno niente di ballo, per esempio, e giudicano. Noi, per quello, abbiamo Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle, ma lei la strapaghiamo noi alla Rai, e altro che 200 sterline.