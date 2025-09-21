William e Carlo lasciano il funerale della Duchessa di Kent, la rabbia contro Andrea

Evidenti malumori al funerale della Duchessa di Kent, tenutosi lo scorso martedì 16 settembre: agli occhi più attenti non sarà sfuggito il particolare scambio di parole fra il Principe William e il Principe Andrea, rispettivamente il figlio e uno dei fratelli di Re Carlo. Che cosa sarà accaduto? Pare che Carlo e William abbiano lasciato in fretta la funzione.

Ha sorpreso la presenza del principe Andrea e della sua ex moglie Sarah Ferguson al funerale cattolico di Katharine Worsley, cugina della Regina Elisabetta e compianto membro della Famiglia reale. A quanto pare William, ma anche Carlo, non sarebbero stati particolarmente entusiasti di doversi confrontare con Andrea, un personaggio a dir poco controverso. L'amicizia che ha legato il Principe Andrea al pedofilo Jeffrey Epstein pesa come un macigno. Una macchia indelebile per i reali inglesi. Ancora una volta è stata Kate a cercare di mediare fra le parti e salvare le apparenze, ma l'operazione non è andata proprio a buon fine.

Pare che una battuta di Andrea abbia fatto letteralmente perdere le staffe a William, e ciò sarebbe accaduto sotto l'occhio delle telecamere. L'obiettivo ha infatti inquadrato un momento fra il Principe di Galles e il Principe Andrea. Mentre tutti i membri della Famiglia Reale mantenevano il contegno dovuto durante una funzione funebre, Andrea avrebbe fatto una battuta, mettendosi anche a ridacchiare. Ciò avrebbe scatenato le ire del Principe William. Secondo i quotidiani inglesi, Andrea avrebbe pronunciato una frase del tipo: "Ci siamo divertiti molto in quei giorni, non è vero? Ricordo quei giorni" . Questa la teoria di Jeremy Freeman, esperto lettore labiale.

I biografi reali sono concordi sul fatto che William non veda di buon occhio lo zio. "Si è sforzato di prendere le distanze dallo zio e di non farsi fotografare con lui.

Ritiene che suo padre non lo abbia trattato con sufficiente fermezza e che Andrew – e Sarah Ferguson – abbiano fatto molto per minare il buon lavoro degli altri membri della famiglia reale", ha spiegato al Mirror Andrew Lownie.

Non stupisce, quindi, che il Re abbia lasciato in fretta la cerimonia insieme al figlio.