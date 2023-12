Zelensky incontra Biden: a Washington il sostegno Kiev si fa tiepido

"Una questione di vita o di morte per l'Ucraina e i tempi sono cruciali": questo il messaggio che Volodymr Zelensky ha portato oggi prima al Congresso e poi alla Casa Bianca per sostenere il pacchetto di nuovi aiuti americani nella sua terza visita a Washington dall'inizio dell'invasione russa. "L'Ucraina può vincere", ha ribadito il presidente ucraino, parlando nello Studio Ovale al fianco di Joe Biden prima del loro colloquio alla Casa Bianca, ricordando che "abbiamo specificatamente sconfitto la Russia nel Mar Nero". Ringraziando il presidente Usa per il sostegno degli Stati Uniti, Zelensky ha ricordato di aver avuto incontro con Fmi e Banca Mondiale che sono rimasti "impressionati dalla crescita economica dell'Ucraina, quasi il 5%". Infine ha detto che bisogna anche "procedere più velocemente con i beni russi congelati, oltre 300 miliardi di beni congelati di terroristi che dovremmo usate per proteggerci dalla guerra dei russi".

Accoglienza tiepida per Zelensky

A Washington sono rimasti in pochi ad empatizzare con il leader ucraino e con Kiev, in generale. Una visita ben diversa da quella di un anno fa, quando fu accolto come un eroe, invitato a parlare a camere riunite e destinatario di altri 50 miliardi di dollari di aiuti. Ma il vento è cambiato a Capitol Hill: oggi Zelensky è stato accolto senza fanfare e non ha rilasciato alcuna dichiarazione al Campidoglio né alla folla di reporter che lo inseguivano, riservando le sue parole alla conferenza stampa con Joe Biden.

Il paradosso vuole che che la salvezza dell'Ucraina ora passi dal Messico, trovando un muro di resistenza tra i repubblicani, decisi a legare il loro ok ai nuovi fondi (oltre 60 miliardi dopo i 111 miliardi già concessi) a due punti irrinunciabili: un giro di vite a protezione del confine meridionale, rafforzando le misure anti immigrazione con espulsioni rapide e criteri più severi per l'asilo (cui i dem sono contrari) e avere lumi su quale sia la strategia finale. Evocando l'eredità della sfida contro Mosca, il leader ucraino ha argomentato che aiutare Kiev a combattere è nell'interesse nazionale americano (l'espressione, tanto cara al filone realista americano, non è casuale) e un modo per rafforzare l'Europa orientale contro l'aggressione russa. "Conto ancora su di voi", ha detto, dopo aver avvisato che "quando il mondo libero esita, le dittature esultano" e che i ritardi negli aiuti fanno il gioco del Cremlino.

Una nuova strategia per il 2024: gli Usa in letargo, Zelensky incalza

Impossibile una svolta entro fine anno, quando finiranno i fondi a disposizione: a giorni il Congresso andrà in letargo tre settimane. I giochi si riapriranno a inizio 2024, a meno che Joe Biden non decida di finanziare provvisoriamente Kiev a spese dell'esercito Usa. Nel frattempo i dirigenti americani e ucraini stanno mettendo a punto una nuova strategia per il 2024, dopo che le speranze di controffensiva non si sono avverate, come ha ammesso alla Bbc il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza dell'Ucraina Oleksiy Danilov, nel giorno di un attacco cyber russo che ha messo ko le connessioni internet del Paese.

Zelensky ha detto agli interlocutori incontrati oggi al Congresso Usa che il suo Paese non rinuncerà mai alla lotta per ricacciare l'invasore russo, ma ha avvisato che senza ulteriori aiuti militari Usa, il conflitto diventerà molto più brutale, con le sue forze, trovandosi in una situazione di svantaggio, che dovranno ricorrere a metodi da "guerriglia". E' questa la ricostruzione del discorso del presidente ucraino ai senatori fatta ai giornalisti dai senatori Lindsey Graham e Ron Johnson, che hanno specificato che Zelensky - alla sua seconda visita in tre mesi a Washington per vincere le resistenze a fornire nuovi fondi a Kiev - ha parlato esplicitamente di "tattiche da guerriglia". "Non ho dubbi sul fatto che ucraini combatteranno fino all'ultimo uomo", ha aggiunto Graham.