"Zelensky vuole un accordo con la Russia": Trump spinge per la fine della guerra in Ucraina

Un cessate il fuoco immediato in Ucraina e negoziati per mettere fine alla guerra. Donald Trump ha rivelato che il capo di Stato di Kiev, Volodymyr Zelensky, sarebbe pronto ad un accordo di pace con la Russia per fermare il conflitto nel Paese. A detta del presidente eletto degli Stati Uniti, Mosca sarebbe pronta a fare questo importante passo in avanti e la Cina potrebbe dare un fondamentale contributo alla causa. Il tycoon ha scritto sulla sua piattaforma social Truth interessanti messaggi all'indomani dell'incontro avuto a Parigi con Zelensky ed Emmanuel Macron. " Zelensky e l'Ucraina vorrebbero fare un accordo e fermare la follia ", ha fatto sapere The Donald. È veramente così, con Zelensky e Vladimir Putin pronti a dialogare, oppure la sintesi del post di Trump è un'eccessiva semplificazione di una situazione ancora fluida e incerta?

Trump e la guerra in Ucraina

Trump scrive che Zelensky e l'Ucraina vorrebbero fare un accordo per fermare la guerra in Ucraina. Subito dopo il tycoon ha specificato che " dovrebbe esserci un immediato cessate il fuoco e dovrebbero iniziare i negoziati " perché " troppe vite sono state inutilmente sprecate, troppe famiglie distrutte ". The Donald ha quindi lasciato intendere che, in caso di mancata intesa, il conflitto potrebbe degenerare in uno scontro molto più ampio: " Se continua così può trasformarsi in qualcosa di molto più grande e di peggiore ". " Conosco bene Vladimir. Questo è il suo momento di agire ", ha aggiunto Trump, riferendosi al presidente della Russia. " La Cina può aiutare. Il mondo sta aspettando! ", ha quindi il presidente eletto statunitense.

In una guerra che, secondo Trump, non avrebbe mai dovuto iniziare e che potrebbe andare avanti per sempre " l'Ucraina ha perso 400mila soldati e molti più civili e 600mila soldati russi sono feriti o morti ". Il leader repubblicano ha dunque svelato le sue carte dopo aver fatto tappa in Francia. In occasione delle celebrazioni per la riapertura della cattedrale di Notre Dame a Parigi, si è infatti tenuto un trilaterale tra Trump, Zelensky e Macron all'Eliseo. " Il presidente Trump è come sempre risoluto ", ha scritto Zelensky sul suo account X aggiungendo: " Tutti noi vogliamo che questa guerra finisca il prima possibile e in un modo giusto. Abbiamo deciso di continuare a lavorare insieme e di tenerci in contatto ".

Come procede il conflitto

Nel frattempo la guerra va avanti. Il ministero della Difesa russo ha annunciato la conquista da parte delle sue forze dispiegate sul campo di un altro centro abitato ucraino, nella regione orientale del Donetsk. Si tratta di Blahodatne, dove si congiungono i fronti orientale e meridionale. Gli Stati Uniti hanno intanto inviato un nuovo pacchetto di assistenza alla sicurezza per l'Ucraina da 988 milioni di dollari, con Washington corre per fornire aiuti a Kiev prima dell'insediamento di Trump.

La vittoria del tycoon alle elezioni di novembre ha messo in dubbio il futuro degli aiuti americani all'Ucraina, offrendo una finestra limitata per l'erogazione di miliardi di dollari di assistenza già autorizzata prima del giuramento del mese prossimo. L'ultimo pacchetto comprende droni, munizioni per lanciarazzi di precisione Himars, attrezzature e pezzi di ricambio per sistemi di artiglieria, carri armati e veicoli blindati, ha dichiarato il Pentagono in un comunicato.

L'ultimo aiuto Usa sarà finanziato attraverso l'Iniziativa per l'assistenza alla sicurezza dell'Ucraina, in base alla quale le attrezzature militari vengono acquistate dall'industria della difesa o dai partner piuttosto che attingere dalle scorte americane, il che significa che non arriveranno immediatamente sul campo di battaglia. Il pacchetto fa seguito a quello da 725 milioni di dollari annunciato lunedì, che comprendeva una seconda tranche di mine antiuomo e armi antiaeree e antiarmatura.

giusta

" che includa "

forti garanzie di sicurezza per l'Ucraina

".

Dal canto suo, Zelensky ha affermato che qualsiasi risoluzione della guerra con la Russia dovrebbe essere una