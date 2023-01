"Violentato dal gruppo di stranieri": l'orrore sul ragazzino 15enne

Nelle ultime ore un ragazzino di 15 anni avrebbe denunciato di essere stato abusato sessualmente da un gruppo di stranieri mentre si trovava in pieno centro storico di Genova, a poca distanza dal Porto Antico. Come riportato da Tgcom24, il giovane si sarebbe poco dopo presentato all’ospedale Galliera accompagnato dalla madre e i medici che lo hanno visitato avrebbero in seguito allertato i carabinieri. Ai camici bianchi, il minorenne avrebbe raccontato di essere stato avvicinato e poi immobilizzato da alcuni stranieri mentre nella serata di sabato scorso stava camminando nella centrale via Cairoli. Il minorenne sarebbe stato poi trascinato in un vicolo buio dai suoi carnefici e lì abusato.

L'ultimo episodio

Se le indagini dovessero confermare quanto affermato dal giovane, si tratterebbe del quarto episodio avvenuto nel giro di pochi giorni tra i caruggi del capoluogo ligure. Secondo quanto emerso, il 15enne è stato visitato dal personale medico della struttura ospedaliera e i medici hanno riscontrato sul paziente alcune ferite. Subito l’ospedale ha quindi allertato, come da prassi, i militari, che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza quanto è successo e, nel caso venisse confermata l'aggressione, cercare di individuare i presunti colpevoli. Come abbiamo precedentemente detto, se fosse vero si tratterebbe del quarto episodio in pochi giorni a Genova.

I precedenti

Il primo riguardava una giovane che ha denunciato di essere stata vittima di un abuso sessuale nei vicoli genovesi nella notte di Capodanno. Il secondo quello della ragazza che ha affermato di essere stata derubata e violentata da due uomini stranieri lo scorso 8 gennaio, sempre in centro città, all’interno dei Giardini di Plastica. La giovane è stata poi trovata da un carrozziere vicino molo Giano e ha raccontato di aver passato la serata in una discoteca di corso Italia. Infine, l’ultimo caso quello della 20enne che ha raccontato alle forze dell’ordine di essere stata costretta a bere diversi drink da uno o più ragazzi che aveva conosciuto quella sera stessa in una sala da ballo situata vicino al Terminal dei traghetti e che forse è stata poi abusata sessualmente in un angolo del locale. Quest’ultima ragazza ha detto di non essere riuscita a reagire e neanche a urlare, e per questo motivo pensa di essere stata portata ad assumere la droga dello stupro. Gli accertamenti sono stati avviati dagli investigatori della sezione Reati contro le persone della Squadra mobile. La polizia sta indagando anche sugli ultimi episodi.