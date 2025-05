2 giugno, a Milano 53 onorificenze al merito della Repubblica. Sileri, Bisanti, Solazzo e Coppola tra gli insigniti

Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo e direttore generale delle Gallerie d'Italia

Sono 53 le Onorificenze dell'Ordine 'Al merito della Repubblica Italiana', concesse dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che verranno consegnate in Prefettura, a Milano, in occasione del 79esimo anniversario della fondazione della Repubblica. Imprenditori, manager, ufficiali delle forze armate, professori e civil servant che contribuiscono con la loro attività a dare lustro al Paese. La cerimonia di consegna si terrà alle ore 11 del 2 giugno, alla presenza del Prefetto Claudio Sgaraglia. Tra gli insigniti Giampaolo Maria Bisanti, considerato uno dei migliori direttori d'orchestra della sua generazione, che riceverà l'onorificenza di Cavaliere; Pierpaolo Sileri, ordinario di Chirurgia al San Raffaele e sottosegretario di Stato al Ministero della Salute nel governo Draghi, che diventerà Commendatore come l'amministratore delegato di Enel, Nicola Lanzetta.

Al Comandante provinciale dei carabinieri di Milano, generale Pierluigi Solazzo, verrà consegnata l'onorificenza di Cavaliere ufficiale, quella di Grande Ufficiale a Michele COPPOLA, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo e direttore generale delle Gallerie d'Italia.

Sono diverse le iniziative previste dal Comune di Milano per celebrare il 79esimo anniversario della Proclamazione della Repubblica Italiana, a partire dall'Alzabandiera in piazza Duomo, alle ore 10 alla presenza, tra gli altri, del sindaco Giuseppe Sala, fino alla visita, anche guidata, di Palazzo Marino. I musei statali, come la Pinacoteca di Brera e il Mudec, saranno aperti a ingresso gratuito.