32enne scende dall'auto e viene travolto e ucciso: è caccia al tir pirata

Tragedia a Reggio Emilia, dove un 32enne è stato travolto e ucciso da un tir poco dopo esser sceso dall'auto sulla quale stava viaggiando in compagnia di altre persone: il camionista al volante del mezzo pesante, anziché fermarsi a soccorrere la vittima, ha proseguito la sua corsa ed è ora ricercato dalle forze dell'ordine.

Secondo quanto riferito dalle autorità, i fatti si sono verificati nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 agosto, lungo l'autostrada A1, per la precisione all'altezza del chilometro 135 in direzione Sud, poco prima del casello di Reggio Emilia. Per cause ancora da accertare, dal momento che le indagini sono tuttora in corso, il 32enne avrebbe improvvisamente aperto lo sportello del Fiat Doblò sul quale stava viaggiando insieme ad altre due persone.

Sceso dal veicolo commerciale, che in quel momento si trovava sulla corsia centrale, l'uomo sarebbe stato travolto in pieno da un pesante autocarro che sopraggiungeva alle sue spalle: il camionista che guidava il tir, tuttavia, non si è fermato a prestare soccorso al 32enne, proseguendo la sua marcia, e risulta attualmente ricercato dalle forze dell'ordine.

I numerosi testimoni presenti sul posto hanno provveduto a contattare il 118 per richiedere l'urgente invio di un mezzo di soccorso: grazie alla segnalazione sono sopraggiunte un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso, che è stato fatto decollare dall'ospedale Maggiore di Parma. Purtroppo, nonostante la tempestività dell'intervento, per il 32enne non c'era già più nulla da fare, e il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Unitamente ai soccorritori sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli uomini della polizia stradale, i quali si sono occupati di effettuare i rilievi e raccogliere qualche testimonianza per far luce su una vicenda dai contorni ancora poco

chiari. Gli inquirenti al momento non escludono alcuna pista, dall'incidente fortuito al gesto estremo da parte della vittima: nel frattempo è stato diramato un avviso per riuscire a individuare il tir che ha travolto l'uomo.