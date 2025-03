A 5 anni scappa e per andare a trovare la zia: prende la metro

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha deciso di uscire di casa completamente solo, di prendere la metropolitana, di bussare alla porta della zia. E di regalare una domenica di terrore alla propria mamma. Lui è un bambino di 5 anni con tanto spirito d'iniziativa, protagonista di una storia che si sentirà raccontare per molti anni.

Ieri mattina intorno alle 10 il piccolo, che vive con la famiglia a Cernusco sul Naviglio, è uscito senza dire nulla, approfittando di un momento di distrazione dei genitori, ed è sparito. Ha camminato fino alla stazione della Verde, ha superato i tornelli (evidentemente eludendo anche i controlli del personale Atm) e ha preso il treno in direzione Gessate ed è sceso, preciso, due fermate più in là a Cassina de' Pecchi. Uscito dal mezzanino, da solo e ancora una volta senza essere notato, ha percorso a piedi la strada fino a dove abita la zia e si è presentato.

Nel frattempo a casa sua la madre si è accorta della scomparsa e spaventata ha chiamato i carabinieri.

Proprio mentre i militari della compagnia di Pioltello stavano per far scattare le indagini, è arrivata la telefonata che ha spento l'allarme. La zia del bambino infatti, capendo immediatamente che qualcosa non andava, ha chiamato a casa del nipotino e ha rassicurato i genitori avvisandoli. Lo spavento è durato in tutto circa 15 minuti.