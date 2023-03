"Abbassa quella tv". E il bengalese lo aggredisce a colpi di mannaia

Momenti di terrore in un appartamento del Montagnola, quartiere di Roma, dove un bengalese di venticinque anni ha tentato di uccidere uno dei suoi due coinquilini, colpendolo più volte con una grande mannaia da macellaio. A far inferocire l’immigrato sarebbe stato il volume della televisione ritenuto troppo alto. L’aggressione si è consumata nella tarda mattinata di ieri, 8 marzo 2023.

L'intervento dell'altro coinquilino

La vittima si è salvata soltanto grazie all’intervento del terzo coinquilino, un altro bengalese. Il ragazzo dopo aver sentito delle urla provenire dal salone è immediatamente intervenuto per disarmare l’aggressore. Alcuni vicini, spaventati dalle urla disumane hanno avvertito i carabinieri e i sanitari del 118, che in pochi minuti si sono recati nell’appartamento. Al loro arrivo i militari hanno trovato delle macchie di sangue sul pavimento e degli schizzi sui muri.

Gli zigomi sfondati dalla furia

Il ragazzo ferito - anche lui bengalese - è stato immediatamente caricato nell’ambulanza e portato in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio. Al suo le condizioni erano critiche, i medici hanno riscontrato sul suo corpo delle profonde ferite alla testa e al volto. I colpi di mannaia sono stati sferrati con una potenza tale da sfondare gli zigomi e diverse ossa del volto del giovane bengalese. La vittima ha subito un primo delicatissimo intervento chirurgico, ma nei prossimi giorni dovrà farne altri di carattere maxillofacciale. Gli investigatori hanno già avviato le indagini ed effettuato il sopralluogo nell’appartamento dei tre bengalesi, oltre ad aver sequestrato la mannaia.

