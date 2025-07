Accademia Fondazione Fiera Milano, aperte le candidature al master Progea

Aperte ufficialmente le candidature per l’edizione 2025/2026 di PROGEA, il Master universitario di I livello in Progettazione e organizzazione di fiere, eventi e congressi, promosso da Accademia Fiera Milano insieme all’Università degli Studi di Milano.

Il percorso, alla sua diciannovesima edizione, è rivolto a chi vuol diventare protagonista del mondo degli eventi e della comunicazione esperienziale e live: 20 i posti disponibili e 2 le borse di studio finanziate da Fondazione Fiera Milano che coprono interamente i costi di iscrizione. La scadenza per candidarsi è fissata alla mezzanotte del 6 ottobre 2025. L’inizio delle lezioni è previsto per il 18 novembre 2025.

ESPERIENZA IMMERSIVA PER COSTRUIRE IL PROPRIO FUTURO

PROGEA è un percorso formativo unico nel suo genere: prepara i professionisti del futuro – Exhibition Manager, Event Manager e specialisti della live communication – fornendo competenze trasversali e pratiche per ideare, gestire e realizzare eventi complessi.

I partecipanti avranno accesso diretto agli spazi di Fiera Milano, e potranno vivere da vicino le dinamiche reali di fiere, eventi e congressi, visiteranno eventi in location interessanti sia a Milano che in diverse città italiane. Il programma include project work, esercitazioni, visite, incontri con esperti e momenti di confronto con le realtà del settore.

STRUTTURA DEL MASTER

Il percorso prevede: 60 CFU, 414 ore di didattica frontale, 86 ore di laboratori, 250 ore di tirocinio curriculare in azienda, una prova finale con tesi sull’esperienza di stage. Il programma è articolato in 5 moduli: Marketing e Comunicazione, Concept e Brand, Visual e Allestimenti, Organizzazione e Management, Personal Branding.

Tutte le informazioni sul bando e sulle modalità di candidatura sono disponibili sui siti: Accademia Fiera Milano e Università degli Studi di Milano

Nata nel 2002, Accademia Fiera Milano è il progetto formativo di Fondazione Fiera Milano per valorizzare e trasmettere il know-how costruito in oltre un secolo di attività nel mondo

di fiere, eventi e congressi. Cone una un anno dalla fine dei corsi: Accademia è una vera porta d’ingresso nel mondo del lavoro.