A Cagliari i migranti devastano le stanze di un albergo

Accoglienza migranti sempre più in crisi, specie quando alcuni degli stranieri rispondono alla disponibilità e alla gentilezza dei Comuni devastando le stanze d'albergo in cui vengono sistemati.

Ne sa qualcosa Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, che, ospite della trasmissione L'aria che tira, in onda su La 7, riporta quanto accaduto all'hotel in cui erano stati accolti alcuni migranti rimasti senza alloggio dopo l'incedio dello stabile di via Riva di Ponente, avvenuto a inzio marzo. Invece di mostrare gratitudine per la nuova sistemazione, gli extracomunitari hanno reagito distruggendo le stanze.

La denuncia del sindaco

" Abbiamo una trentina di migranti che oggi vivono in strada e non riusciamo a gestirli con il Prefetto perché non abbiamo strutture. Ne abbiamo messi 10 in albergo e li abbiamo dovuti mandare via perché hanno devastato le stanze ", ha dichiarato il primo cittadino di Cagliari, intervenuto via collegamento web alla trasmissione.

A dover subire la furia dei migranti è stato, per la precisione, l'hotel Quattro Mori, struttura presso cui erano stati accompagnati gli stranieri senza più una dimora. Adesso quelle persone vivono in strada in condizioni precarie, e costituiscono un potenziale rischio per loro stesse e per i cittadini.

"Ha ragione Mattarella" , ha poi aggiunto Paolo Truzzu, "le regole sulla gestione dell'immigrazione sono preistoriche e le città sono in difficoltà. Il Governo non può essere lasciato solo e tutto non può essere scaricato sui sindaci, anche perché ci aspettiamo un anno in cui gli sbarchi raddoppieranno e saremo tutti in difficoltà".

Il caso "piazza del Carmine"

A farne le spese non solo soltanto le strutture ricettive. Il problema sicurezza è sentito da tutti. A Cagliari, per la precisione, ha fatto grande scalpore quanto accaduto in piazza del Carmine, un tempo uno dei "salotti buoni" della città.

Nella piazza, sempre lo scorso marzo, è avvenuta un'incredibile aggressione ai danni di cinque poliziotti, circondanti e assaliti da una banda di spacciatori. Scene di inaudita violenza che hanno fatto il giro dei social, terrorizzando i cittadini. Gli agenti di polizia stavano effettuando un controllo antidroga, quando sono stati aggrediti.