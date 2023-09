Accoltellato vicino all'ex hotel dove fu rapita Kata: il degrado a Firenze

Nella mattinata del 16 settembre, in via Bardelli a Firenze, è stato trovato in una pozza di sangue un giovane 28enne di origine algerina che era stato raggiunto da diversi fendenti inflittigli da un cittadino marocchino di 36 anni. L’autore dell’aggressione è stato arrestato nella notte a Genova. Il contesto in cui è avvenuto il tutto è quello delle occupazioni abusive negli immbili della periferia fiorentina. All’inizio, sembra che abbia avuto luogo una lite tra i due nordafricani all’interno di un palazzo occupato in via Baldelli, situato nel quartiere Poggetto di Firenze. La dinamica di quanto è successo deve ancora essere ricostruita ma si sospetta che ci possa essere stato un regolamento di conti per questioni di droga. Da diverso tempo, i residenti della zona lamentano che, nel quartiere, gli stabili occupati abusivamente siano divenuti un ricettacolo del traffico di droga e gli scontri tra immigrati sono frequenti.

Alcune delle persone presenti nella zona al momento dell’accoltellamento hanno ammesso di avere sentito delle urla ma soltanto una donna che passava davanti all’edificio sito in via Baldelli ha potuto realizzare cosa effettivamente era successo. La signora, trovando il corpo riverso a terra in un fiume di sangue, ha immediatamente contattato le forze dell’ordine e, essendo lei medico, ha chiamato direttamente il centro presso cui lavora, l’ospedale Careggi di Firenze, a cui ha chiesto di inviare sul posto un'ambulanza del 118. Una volta giunti in loco, i soccorritori hanno potuto constatare che il ragazzo portava diverse ferite, una delle quali in corrispondenza della gola, e l’hanno subito trasportato al Careggi per medicarlo. L’aggressore, poco dopo avere inferto i colpi di coltello alla sua vittima, si è dileguato. La Squadra Mobile della Questura di Firenze si è attivata immediatamente per catturare il responsabile, una volta compreso che poteva essersi allontanato da Poggetto e magari anche da Firenze. Il trentaseienne, infatti, è stato arrestato nella notte a Genova da una pattuglia della Polizia Locale.

L’immobile che è stato teatro dell’accoltellamento è da diversi anni oggetto di interesse da parte dei residenti del Poggetto, in quanto al suo interno vi sarebbero persone, alcune delle quali famiglie con bambini, che non avrebbero diritto ad occupare e che spesso si dedicano ad attività che si pongono al di fuori del perimetro della legalità. Via Bardelli dista a meno di mezz’ora di cammino da via Maragliano dove è ubicato l’ex hotel Astor, il luogo in cui è stata vista per l’ultima volta Kata, la bambina di origini peruviane rapita lo scorso giugno e non ancora ritrovata. Anche in questo caso, lo stabile era occupato abusivamente da almeno due anni ed era terreno fertile per l’illegalità.