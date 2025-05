Accoltellamento alla stazione di Centrale Milano, 51enne in pericolo di vita. È caccia all'uomo

Ascolta ora 00:00 00:00

Un cittadino egiziano di 51 anni è stato accoltellato da un'altra persona, al momento ancora in fuga. Il grave episodio di violenza si è verificato questa mattina intorno alle 6:30 nei pressi della zona Napo Torriani, vicino a un hotel non lontano dalla Stazione Centrale di Milano.

Secondo le prime informazioni, l'uomo è stato raggiunto da diversi fendenti in più parti del corpo. A seguito dell'aggressione, la vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata d'urgenza all'ospedale in codice rosso all'ospedale Niguarda.

Le sue condizioni sono gravi ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico; si trova attualmente in pericolo di vita. Il movente dell'aggressione è ancora sconosciuto. Le forze dell'ordine stanno cercando l'autore del gesto.