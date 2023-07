Accoltellato di notte mentre porta a passeggio il cane: paura a Milano

Paura a Milano, dove un uomo di 50 anni è stato accoltellato nella notte mentre stava portando a passeggio il cane. La vittima ha raccontato di essere stata circondata all'improvvisto da tre uomini col volto coperto che, dopo averlo insultato, lo hanno colpito varie volte con dei fendenti.

La vicenda

Sul caso sono state rilasciate ancora poche informazioni, perché gli inquirenti si trovano nel bel mezzo delle indagini. Secondo quanto ricostruito sino ad ora, l'episodio si è verificato nella notte fra martedì 25 e mercoledì 26 luglio. L'uomo, un 50enne, stava passeggiando col proprio cane nei pressi del Parco di Trenno e con lui si trovava anche la figlia 14enne della compagna.

A un certo punto, intorno alla mezzanotte, sono sbucati fuori tre individui col volto coperto da passamontagna. Dopo avergli dato del " bastardo ", sono passati all'aggressione fisica, pugnalandolo con un coltello. L'uomo ha ricevuto ben quattro coltellate, tre sul fianco destro e una sul fianco sinistro. Commesso il fatto, i tre aggressori si sono dati alla fuga, allontanandosi a piedi. Nulla è stato fatto alla ragazzina che si trovava col 50enne, fortunatamente rimasta illesa.

L'allarme è stato dato subito e sul posto sono accorsi gli operatori sanitari del 118. Convinto di aver ricevuto dei pugni, il 50enne si è reso conto in un secondo momento di aver riportato invece ferite da coltello. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda, dove è stato medicato a dovere. Si trova ancora ricoverato e sebbene le sue condizioni siano gravi, non si trova più in pericolo di vita.

Le indagini

Accorsi insieme all'ambulanza, gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale di Milano hanno dato immediato avvio alle indagini. L'accoltellamento si è verificato in via Fratelli Rizzardi e secondo gli inquirenti tutto fa pensare a una spedizione punitiva di qualche tipo. La ragazzina di 14 anni è stata già ascoltata dagli investigatori.