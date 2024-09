Nudo in strada per l'addio al celibato: sposo australiano linciato dalla folla a Nardò

Ascolta ora 00:00 00:00

Nudo in strada per pagare pegno nei confronti dei partecipanti al suo addio al celibato, un futuro sposo australiano è stato inseguito da una folla inferocita, che lo ha linciato nel pieno centro storico di Nardò, comune della provincia di Lecce. Il pestaggio, a cui hanno preso parte una ventina di persone, è stato immortalato in un video divenuto virale sui principali social network nelle ultime ore.

I fatti si sono verificati nella serata dello scorso venerdì 13 settembre, quando il gruppo di turisti, composto dallo sposo e da una schiera di amici, hanno alzato il gomito per festeggiare l'addio al celibato rendendosi tuttavia protagonisti di uno spettacolo poco edificante. La scelta dell'Italia per i festeggiamenti e le goliardie si è rivelata azzardata, vista la reazione che hanno avuto alcuni giovani locali.

A un certo punto, in evidenti condizioni di alterazione psico-fisica, il futuro sposo si è completamente denudato per pagare pegno e ha iniziato a correre per le vie del centro. La scena ha suscitato l'ilarità di alcuni passanti, ma non tutti l'hanno presa bene. Quando ha raggiunto Piazza della Repubblica, il turista australiano è stato avvicinato da un gruppo composto da circa venti persone, alcune delle quali armate di bastone, che lo hanno aggredito colpendolo con violenza: un pestaggio documentato in un filmato successivamente diffuso sul web.

Dopo aver colpito il futuro sposo, i facinorosi si sono allontanati, facendo rapidamente perdere le proprie tracce. Sul posto si è precipitata un'ambulanza del 118, che ha assistito il ferito provvedendo a trasportarlo in ospedale perché potesse ricevere le cure del caso. L'episodio ha suscitato reazioni di vario genere sui social, e tra gli internauti non ci sono solo coloro che hanno criticato il gesto compiuto dagli aggressori, ma anche qualcuno che arriva invece a giustificare la violenza puntando il dito contro l'affronto fatto dai turisti ubriachi in pieno centro storico.

Unanime, invece, la condanna delle autorità locali. "Quando appena venti giorni fa, in Consiglio Comunale, parlai di un centro storico e di una città in generale, Nardò, totalmente fuori controllo... qualcuno disse che esageravo" , affonda il consigliere di opposizione Alberto Gatto commentando la notizia sui social.

"Il Commissariato di polizia evidentemente non riesce più a garantire sicurezza e decoro urbano in questa città"

, aggiunge, riferendosi proprio al fatto che l'aggressione sia avvenuta a breve distanza dalla centrale.