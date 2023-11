Altro che Le Breuil, "riecco" Cervinia: avviato l'iter per ripristinare il nome

Cervinia, tra le località sciistiche più amate al mondo, cambia nome e si chiamerà solo Le Breuil. Anzi no, ecco il dietrofront. Ore ricche di polemiche sulla denominazione della celebre meta turistica della Valle d’Aosta, soprattutto per le possibili ripercussioni su turismo e residenti. Ma Cervinia è “salva”, il sindaco Elisa Cicco ha confermato l’avvio delle procedure per ripristinare la denominazione: "L'iter riguarda la modifica dell'attuale toponimo. Invieremo alla Regione la richiesta per il cambio del nome".

La Regione è pronta a fare la sua parte. Il presidente Renzo Testolin ha sposato la svolta: "In un incontro che si è avuto oggi con l'Amministrazione comunale di Valtournenche, in particolare con il Sindaco e un assessore, si è convenuto come la Regione, nel rimanere in attesa della richiesta prospettata dal Comune in merito al riavvio dell'iter per la ridefinizione del toponimo da Le Breuil a Le Breuil - Cervinia, si rende disponibile fin da subito a lavorare per ogni valutazione utile ad accogliere la richiesta" .

Tutto è iniziato lo scorso 28 aprile, quando l’allora consiglio comunale votò a favore del cambio di denominazione da “Le Breuil Cervinia” a solo “Le Breuil”. L’attuale sindaco Cicca, all’epoca assessore nella giunta dell'ex primo cittadino Jean-Antoine Maquignaz, votò a favore. Ora, complice il polverone, sembra aver cambiato. Lo stesso Maquignaz è intervenuto per mettere i puntini sulle i: "Nessuno ha mai voluto cancellare Cervinia. Tutti i cittadini vogliono mantenere Breuil-Cervinia, anche l'amministrazione precedente e quella attuale" . L’ex sindaco ha proseguito: "Tutto è nato per una ricognizione del toponimi storici: il toponimo storico è Breuil e, nella ratio della legge, nelle residenze e cartellonistica bisognava inserire il toponimo storico quindi Breuil" .