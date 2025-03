Agenti fermano ladro e lui li picchia: 3 feriti

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha tentato di rubare in una casa, ma il proprietario era all'interno. Così un cittadino marocchino di 41 anni è stato fermato dalla polizia e si è anche scagliato contro gli agenti, ferendone tre.

È successo nella mattinata di sabato in largo Cavalieri di Malta, zona Primaticcio. Il 41enne ha sfruttato l'impalcatura montata sulla facciata di uno stabile ed è arrivato al balcone della casa di un 26enne peruviano. Mentre cercava di forzare una finestra, il ladro è stato visto da una vicina, che ha chiamato le forze dell'ordine. Dentro l'appartamento si è poi trovato davanti il proprietario ed è scappato. Gli agenti delle Volanti hanno raccolto la testimonianza dei due inquilini che hanno anche descritto nei dettagli il fuggitivo.

Il 41enne, che ha precedenti penali ed è irregolare in Italia, è stato rintracciato e si è avventato sui poliziotti, cercando pure di rubare a uno di loro il taser.

Poi però è stato arrestato con le accuse di tentato furto in abitazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato di un'auto della polizia. Tre agenti sono invece finiti in ospedale, con ferite giudicate guaribili in una decina di giorni.