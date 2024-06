Insegue un'anziana, le strappa la collana d'oro e la getta a terra: arrestato egiziano (con precedenti)

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ha seguita, l'ha aspettata nel portone di casa in viale Brianza a Milano e ha cercato di cogliere il momento giusto per aggredirla alle spalle. Questo il piano architettato da un cittadino egiziano, che ha messo nel mirino un'anziana con l'obiettivo di strapparle il suo collier d'oro. Il 31enne straniero si è poi dato alla fuga, nella speranza di far perdere le proprie tracce e di restare impunito. Ma il suo tentativo è caduto nel vuoto: il 31enne è stato successivamente intercettato e identificato; nei suoi confronti è scattata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

La signora era uscita dalla propria abitazione per recarsi al supermercato. Dopo aver fatto la spesa stava tornando a casa e mai si sarebbe immaginata di finire vittima di un'aggressione. Quando si trovava ormai all'interno dell'androne dello stabile, alle spalle della signora di 86 anni è improvvisamente piombato l'egiziano: l'uomo prima l'ha seguita, poi è passato all'azione e da dietro l'ha immobilizzata mettendole il braccio intorno al collo.

Dopo l'aggressione è arrivato il furto e le ha strappato la collana d'oro che indossava in quel momento, dal valore di circa 10mila euro. Non soddisfatto, ha poi spinto a terra l'anziana donna e ha provato a scappare. Lo straniero pensava di aver fatto bene tutti i calcoli e di aver centrato i piani, ritenendo di essersi assicurato il bottino. Ma il suo gesto non è rimasto impunito, grazie al lavoro dei poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato Garibaldi Venezia.

Hanno svolto un ruolo importante le immagini di videosorveglianza del condominio, grazie a cui gli agenti del commissariato di via Schiaparelli hanno identificato l'egiziano per poi sequestrare gli indumenti che indossava in occasione della rapina (tra cui una t-shirt di colore nero). Il 31enne presenta diversi precedenti per rapina commessi nella stessa zona; è stato fermato dai poliziotti in un bar di San Giuliano Milanese mentre stava giocando alle slot machine.

L'egiziano si era reso irreperibile sia al domicilio sia sul luogo di lavoro. Il gip del tribunale di Milano, su richiesta della procura della Repubblica, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La Polizia l'ha eseguita nei confronti dell'egiziano, ritenuto responsabile del reato di rapina pluriaggravata nei confronti della signora di 86 anni. Lo straniero è stato poi condotto al carcere di San Vittore.

Il 31enne è stato così affidato alla giustizia. Il video dell'aggressione è stato pubblicato su Facebook dalla Questura di Milano; diversi utenti si sono complimentati con gli agenti per l'ottimo lavoro svolto.