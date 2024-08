"Mi hanno messo la mano al collo, poi...". Aggredito Shade: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Aggredito sotto casa da "due loschi individui". Strattonato con le mani attorno al collo, poi rapinato. L'allarme sicurezza nella grandi città è tutt'altro che una percezione: il rapper Shade, al secolo Vito Ventura, ne sa qualcosa. Nelle scorse ore l'artista torinese è stato vittima di un'aggressione compiuta da due malviventi, che gli sono saltati addosso e gli hanno poi sottratto una collanina. A raccontare la disavventura è stato lo stesso cantante sui social. "La cosa paradossale è che non mi sia capitato nulla nell’ultima settimana nel Queen's, a Brooklyn, ad Harlem dove ho girato a qualsiasi ora del giorno e della notte. Ritorno in Italia, sotto casa: bam", ha esclamato il rapper, ripercorrendo l'accaduto.

"Questi due loschi individui si sono avvicinati, mi hanno messo al muro e uno mi ha messo la mano al collo iniziando a stringere forte", ha proseguito Shade, che sui social si è lasciato andare a un vero e proprio sfogo. "A quel punto, mi sono sentito in diritto di tirargli una castagna in faccia semplicemente per liberarmi e scappare via per legittima difesa, come ho fatto. Hanno iniziato a urlare, hanno cercato di sgambettarmi", ha aggiunto il cantante torinese, ripercorrendo i concitati concitati momenti dell’aggressione e della successiva fuga dei rapinatori.

A un tratto, ha spiegato infatti Shade, i malintenzionati "si sono resi conto che le persone iniziavano ad affacciarsi, perché sentivano urlare, e sono scappati. Uno è riuscito a strapparmi la collanina che avevo al collo, avrà un valore di 40 euro. Più che altro aveva un valore affettivo". Purtroppo, un copione già visto in atto altre volte: analoghi episodi di microcriminalità sono infatti sempre più frequenti, soprattutto nelle grandi città, dove spesso non vengono nemmeno denunciati e rimangono dunque sottotraccia.

Diversamente, l'artista ha raccontato di aver subito avvisato le forze dell'ordine, lamentando però di aver ricevuto una risposta a suo giudizio troppo farraginosa.

"Ne sono uscito con qualche segno ma sto bene", ha concluso il cantante sui social.