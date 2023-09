"Picchiati per gioco": ancora sangue per le strade di Milano

Due ragazzi sono stati pesantemente aggrediti questa notte davanti ad una discoteca nel centro di Milano. Nella zona della Triennale un gruppo di quattro individui, che sembravano essere di origine nordafricana (i ragazzi che sono stati aggrediti ricordavano solo due di loro, che hanno fornito una descrizione), si è avvicinato a due ragazzi e ha chiesto loro una sigaretta. I ragazzi hanno risposto che non ne avevano e così il gruppo di individui li ha attaccati fisicamente. Il tutto è avvenuto intorno alle 2:45 del mattino.



Nel frattempo, due equipaggi di polizia erano fermi nell'area di Viale Molìere per fornire supporto a una pattuglia in borghese che stava conducendo un controllo su un tassista abusivo, il quale sembrava essere agitato. Successivamente, hanno ricevuto una segnalazione sull'aggressione e poco dopo è arrivato il primo ragazzo, con il volto coperto di sangue e indossando una camicia insanguinata. Ha riferito di essere stato aggredito e di non riuscire a trovare il suo amico. Gli agenti sono quindi andati alla ricerca dell'altro ragazzo, che presentava ferite leggermente meno gravi. Uno dei due ragazzi ha perso una decina di denti frontali tra inferiori e superiori e ha subito la frattura del setto nasale.



Un'altra aggressione è avvenuta nella stessa notte sempre davanti ad una discoteca ma in zona Porta Garibaldi dove quattro individui tra i 18 e i 48 anni hanno opposto resistenza ai tentativi di controllo da parte delle forze dell'ordine che sono stati poi aggrediti fisicamente. I quattro individui sono stati arrestati con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciati per oltraggio a pubblico ufficiale e minacce. Due degli agenti sono stati soccorsi da un'ambulanza e hanno ricevuto una prognosi di cinque giorni. La segnalazione è giunta dai responsabili della sicurezza del locale che avevano notato la presenza di individui molesti fuori dal locale.

La tensione sul tema sicurezza del capoluogo lombardo sta crescendo sempre di più alla luce degli ultimi fatti di cronaca, come il caso del ragazzo 23enne che due settimane fa sui Navigli a notte fonda è stato bloccato a terra e strangolato ed è morto dopo due giorni di coma.