L'aggressione, poi furto e Filippo Champagne lancia l'allarme: "Questa è Milano..."

Il problema della sicurezza a Milano torna ancora una volta alla ribalta, e a denunciare l'ennesima aggressione con furto avvenuto nel capoluogo meneghino è in questa occasione l'influencer Filippo Champagne.

Utilizzando il proprio profilo Instagram per segnalare i fatti, Filippo Romeo, questo il suo vero nome, ha spiegato ai suoi follower che cosa è accaduto nella tarda serata di ieri, domenica 19 maggio. Romeo, fratello del capogruppo del Carroccio a Palazzo Madama Massimiliano, stava trascorrendo una tranquilla serata in compagnia, e di certo non si sarebbe aspettato di vivere un'esperienza del genere. "Attenzione, per favore" , esordisce Filippo Romeo nel video pubblicato sul celebre social network targato Meta. "giusto per far capire al nostro sindaco qual è la situazione qui" . "Allora, stavamo andando a bere un caffè, io e il mio amico Oscar, e anche per andare a prenderlo per alcuni amici che lavorano in gintonieria" , racconta l'influencer. Una serata tranquilla, almeno in apparenza, fino al momento in cui non lo prende di mira un extracomunitario.

"Mi ha aggredito un nero, guardate la collana, me l'ha strappata dal collo" , prosegue, mostrando all'obiettivo la catenina d'oro che di cui alla fine riesce a rimpossassarsi dal suo assalitore. "Peccato che eravamo io e Oscar" , spiega, riferendosi evidentemente al tentativo andato a buon fine di recuperare la refurtiva, "e ha preso tumbulate, ha preso, giusto per essere chiari". "Siamo stanchi di questa situazione, siamo tutti stanchi, ragazzi" , sbotta Filippo Champagne, "adesso basta veramente. Hanno beccato le persone sbagliate, prima io e poi Oscar, giusto per essere chiari". "Sicurezza zero, non c'è una macchina della polizia" , accusa in conclusione, "questa è Milano, ragazzi. Non posso spostarmi di dieci metri per andare a prendere un caffè che mi strappano la collana".

Dopo Bobo Vieri, Carlo Verdone, Elenoire Casalegno o Carlos Sainz, solo per citare alcuni degli episodi più celebri, si allunga quindi la lista dei personaggi noti vittime di furti e scippi, senza dimenticare chi, come Fabio Rovazzi, ha preso spunto da questa piaga per promuovere il suo nuovo singolo "Maranza".

Milano è da tempo la città d'Italia col più elevato numero di crimini denunciati dai cittadini: dal 2021 al 2023, stando alle statistiche diffuse dal ministero dell'Interno, le rapine si sono incrementate del 64% e i furti con strappo del 50%.

Numeri decisamente allarmanti, che spiegano il perché l'amministrazione Sala sia finita al centro delle polemiche per una gestione dell'emergenza ben al di sotto delle aspettative dei cittadini.