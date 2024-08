Aggressione al giornalista Andrea Joly, arrestate quattro persone

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci sono novità circa il caso di Andrea Joly, il giornalista de La Stampa aggredito nella serata dello scorso 20 luglio a Torino, nei pressi del Circolo Asso di Bastoni. Stando alle accuse, a malmenare il professionista sarebbero stati quattro presunti esponenti di Casapound. Soggetti nei confronti dei quali è scattato l'arresto.

L'aggressione a Joly

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, Andrea Joly si trovava nelle vicinanze del circolo Asso di bastoni a San Salvario (Torino) quando si è imbattuto nei suoi aguzzini. In via Cellini, infatti, era in corso una festa organizzata da Casapound e il cronista stava documentando l'evento, ma alcuni presunti militanti del gruppo di estrema destra si sono accorti di lui e lo hanno avvicinato. A quel punto, sempre secondo la versione riportata, avrebbero chiesto al giornalista se per caso non facesse parte del loro seguito. "Sei dei nostri?" , gli avrebbero infatti chiesto, come è possibile ascoltare in un video.

La situazione è degenerata quando i soggetti si sono accorti che Joly era un giornalista. A quel punto gli avrebbero intimato subito di consegnare lo smarphone con il video appena registrato. Inutile ogni tentativo del cronista de La Stampa di allontanarsi. I suo aguzzini lo avrebbero minacciato e inseguito, arrivando a colpirlo. Finito a terra, il giornalista è stato raggiunto da una raffica di calci, riportando diverse ferite. Il pestaggio si è interrotto solo grazie all'allarme lanciato da alcuni residenti.

Riuscito a salvarsi, Andrea Joly si è quindi recato al pronto soccorso dell'ospedale delle Molinette, dove è stato medicato. In un secondo momento è andato a denunciare l'aggressione subita.

Gli arresti

Dopo un mese di indagini ecco che scatta l'arresto.

Nel corso della mattinata di giovedì 22 agosto, gli agenti della polizia di Stato hanno attuato il provvedimento di restrizione agli arresti domiciliari emesso da gip nei confronti dei quattro soggetti coinvolti, tutti presunti esponenti di Casapound. Le accuse nei confronti dei quattro sono di violenza privata aggravata e lesioni personali aggravate.