"Minacciato e aggredito da militanti di CasaPound". La denuncia del giornalista a Torino

Andrea Joly, un giornalista del quotidiano La Stampa, è stato aggredito nella serata di ieri a Torino da militanti di CasaPound. L'episodio, come si evince dal racconto fatto dallo stesso quotidiano piemontese, è avvenuto in via Cellini all'esterno dell'Asso di Bastoni: " Un circolo storicamente frequentato da simpatizzanti e militanti di estrema destra ". In un filmato girato dallo stesso cronista, che stava passando per caso in quella zona, si può osservare il momento in cui gli attivisti lo avvicinano chiedendogli " Sei dei nostri? ". Dopo di che hanno reagito brutalmente appena hanno intuito che Joly era un giornalista.

"Da una prima ricostruzione fuori dal locale era in corso una festa di CasaPound con fumogeni e fuochi d'artificio ", si legge sulla Stampa. " A Joly è stato intimato di consegnare lo smartphone, quindi lo hanno minacciato e aggredito, mentre lui si allontanava lo hanno calciato facendolo cadere e a quel punto lo hanno colpito con dei calci. Il giornalista è stato costretto a farsi medicare in ospedale ". Da quello che viene riferito, le indagini sono affidate agli agenti della Digos della polizia che in queste ore stanno analizzando i filmati per cercare di identificare gli autori dell'aggressione.

Immediati sono stati i messaggi di piena e assoluta solidarietà rivolti trasversalmente da politica e istituzioni al cronista vittima del pestaggio. Uno tra i primi è stato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: " Desidero esprimere piena solidarietà al giornalista e a tutta la redazione per l'aggressione subita. La violenza è inaccettabile e va condannata sempre e in maniera netta, da qualsiasi parte provenga, e mi auguro che vengano presto accertate le responsabilità ", dichiara in un comunicato ufficiale. Il governatore piemontese di Forza Italia afferma inoltre di conoscere personalmente Joly " di cui apprezzo il lavoro " e ha desiderato confermare " il mio incoraggiamento e gli auguri di pronta guarigione oltre alla garanzia che, per parte nostra, la libertà di stampa sarà sempre considerata un caposaldo della nostra democrazia e difesa da ogni attacco ".

Parole a cui si associa anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. " Esprimiamo solidarietà al giornalista del quotidiano La Stampa che stanotte è stato aggredito da alcune persone vicine a Casa Pound mentre cercava di documentare un evento che le vedeva protagoniste ". Per il primo cittadino, episodi di violenza e vile aggressione come questo " di cui mi auguro vengano accertate al più presto le responsabilità, non devono avere spazio nella nostra città ". Vicinanza e solidarietà ad Andrea Joly vengono altresì rivolte dal presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana: " La violenza va condannata con assoluta fermezza. Mi auguro che i responsabili siano presto individuati e puniti ".

" Nel rivolgere la solidarietà mia personale e quella del Senato della Repubblica al giornalista de La Stampa Andrea Joly, desidero sottolineare con profonda soddisfazione come tutte le forze politiche stiano prontamente condannando, com'è giusto che sia, questo gravissimo episodio. Ribadiamo con forza il nostro no ad ogni forma di violenza ", sottolinea il presidente del Senato, Ignazio La Russa. E in effetti tutti i partiti hanno espresso vicinanza al cronista. " Solidarietà senza se e senza ma al giornalista de La Stampa, Andrea Joly, aggredito mentre svolgeva il suo lavoro. La violenza non è mai ammissibile" , dice il senatore piemontese della Lega Giorgio Maria Bergesio. " Ferma condanna per l'aggressione ai danni del giornalista Andrea Joly, del quotidiano La Stampa, avvenuta stanotte. Ci auguriamo che i responsabili vengano quanto prima assicurati alla giustizia perchè questa violenza non può essere tollerata nè restare impunita ", afferma Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati.

Gli esponenti delle opposizioni aggiungono anche critiche al governo Meloni. Elly Schlein esprime infatti al tempo stesso " anche grande preoccupazione per il clima di impunità che continuiamo a registrare di fronte a episodi così gravi ". Stesso discorso per Giuseppe Conte: " I campanelli di allarme su alcune derive antidemocratiche nel nostro Paese hanno già suonato più volte. Alla politica e alle forze sane il compito di intervenire per mettere fine a questi deliranti rigurgiti di arroganza e violenza ". Marco Grimaldi va anche oltre: " Dopo le aggressione agli studenti e coppie gay ora arrivano quelle ai giornalisti. Ci deve scappare il morto per iniziare ad andare oltre a qualche dichiarazione di circostanza? ", s'interroga il parlamentare torinese dell'Alleanza Verdi-Sinistra.

Chiediamo

a tutte le istituzioni, e al Governo di procedere allo scioglimento delle organizzazioni che si macchiano del reato di apologia al fascismo

- conclude il vicecapogruppo dei rossoverdi -".