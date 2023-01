Ha un volto l'aggressore di Termini: ecco chi ha accoltellato l'israeliana

È stato individuato dopo due giorni di indagine l'uomo che ha accoltellato una turista israeliana a Roma nella notte di San Silvestro. L'aggressore sarebbe un clochard polacco di 25 anni, identificato dalla polizia tra quelli che frequentano solitamente la stazione Termini di Roma, dove è avvenuta l'aggressione. L'incontro tra i due sarebbe avvenuto per caso fuori dalla stazione, lui l'avrebbe poi pedinata fino alla biglietteria e lì accoltellata all'improvviso senza un'effettiva ragione. Ora le indagini proseguono per capire le ragioni dell'insano gesto, mentre la ragazza si trova ancora ricoverata in ospedale ma non è in pericolo di vita.

Il giovane è attualmente ricercato per l'accusa di tentato omicidio. Gli accertamenti della polizia sono stati condotti quasi nell'immediato in questa direzione. Stando alle ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, l'aggressore della studentessa israeliana si sarebbe mosso dalla periferia est in direzione della stazione Termini nelle ore precedenti all'aggressione, portando con sé un sacchetto azzurro all'interno del quale erano state riposte alcune cibarie e anche il coltello utilizzato per colpire la ragazza.