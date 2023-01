“Ci vendichiamo da soli” . Gli amici di Thomas Bricca, vittima della sparatoria di ieri sera ad Alatri, gettano benzina sul fuoco e annunciano vendetta. Mentre via social arriva l’anatema del padre di Thomas : “Mi avete spezzato il cuore bastardi tossici. Dio perdona, io no, no”.

L’agguato in piazza

Nella serata di ieri due sconosciuto hanno esploso dei colpi di pistola all’indirizzo di un gruppo di giovani che si trovavano nei pressi di un bar di Alatri, in provincia di Frosinone. Uno dei proiettili ha colpito alla testa il giovane Thomas. Trasportato in ospedale, nella notte è stato dichiarato clinicamente morto dai medici del pronto soccorso del San Benedetto di Alatri. Tra gli amici del giovane il sentimento che va per la maggiore è quello della rabbia. “È ora che questi la smettano, ci facciamo vendetta da soli. Procuratevi un ferro (pistola nel gergo criminale, ndr)" , queste le parole pronunciate da uno degli amici più stretti del ragazzo.

Il padre: “Dio perdona, io no”

Sui social parla il padre di Thomas, Paolo Bricca: “Mi avete spezzato il cuore bastardi tossici. Dio perdona, io no, no”. E poi aggiunge: “Thomas amore di papà resisti”.

Thomas Bricca, 18 anni compiuti da poco e grande tifoso della Roma, frequentava l’Istituto Superiore “Sandro Pertini” di Alatri. Dalle prime ricostruzioni di quanto accaduto, i carabinieri non escludono uno scambio di persona e dunque che l’obiettivo di chi ha sparato non fosse Thomas.

L’analisi balistica e gli esecutori, il cerchio si stringe

Dalle prime informazioni che trapelano sulle indagini, i carabinieri avrebbero individuato gli autori dell’agguato e avrebbero chiaro anche il mandante. La sensazione è che Thomas Bricca non fosse un obiettivo. Lo confermerebbe anche l’analisi balistica secondo cui il proiettile ha colpito di rimbalzo il giovane.