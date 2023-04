Pensa sia una truffa e usa lo spray urticante: la mossa dell'anziana

Cercare nuovi clienti bussando di porta in porta non è un lavoro semplice. E a volte potrebbe essere anche pericoloso. Ne sa qualcosa un procacciatore di clienti per una nota società di fornitura di energia elettrica che nel corso della sua attività, colpito al viso dallo spray al peperoncino, se la sarebbe vista brutta. La storia arriva da Alcamo, un comune in provincia di Trapani, e si sarebbe consumata poco più di una settimana fa. Il condizionale, però, è d’obbligo.

L’uomo era impegnato in un giro per offrire cambiamenti nel pacchetto di tariffe e servizi. Di casa in casa, di campanello in campanello. Un giorno come un altro. O almeno così sembrava. L’imprevisto, però, era in agguato. Perché nel corso del suo giro il venditore avrebbe trovato un ostacolo. Tutto sarebbe accaduto quando l’uomo ha bussato alla porta di un civico situato nel centro cittadino per presentare l’offerta.

Ad aprire, un’anziana. La donna, riporta FanPage, avrebbe reagito in modo inaspettato, colpendo improvvisamente l’uomo, che forse non sarebbe neanche riuscito a completare per intero la frase di presentazione, in pieno volto con lo spray al peperoncino. Fatto ciò, l’anziana avrebbe chiuso velocemente la porta. Non si conoscono i motivi che avrebbero spinto la donna a compiere il gesto. Chissà, forse si era spaventata per la presenza di uno sconosciuto davanti casa. Sconosciuto che poteva mirare a compiere una eventuale truffa. Solo ipotesi, nulla di certo.

Il malcapitato, colpito al viso dallo spray urticante, avrebbe raccolto le forze per dirigersi presso la stazione dei carabinieri per chiedere aiuto. I militari si sono assicurati delle condizioni sanitarie dell’uomo. Quest’ultimo, nonostante tutto, non ha fatto richiesta dell’intervento dell’ambulanza. I carabinieri hanno accolto la denuncia del venditore avviando le indagini per ricostruire quanto accaduto.

Per prima cosa hanno accertato la posizione lavorativa dello sventurato che presentava il volto visibilmente arrossato. Il lavoratore, forse anche a causa dello stato confusionale in cui versava, non sarebbe riuscito a fornire agli uomini dell’Arma il civico dell’abitazione dove si sarebbe svolto il fatto.