Allarme borseggiatori a Milano, occhio alla nuova strategia

Valerio Staffelli riprende ancora una volta il discorso relativo al problema dei borseggiatori a Milano, e lo fa documentando in un suo servizio il nuovo stratagemma utilizzato dai malviventi per derubare ignari clienti di bar e locali del capoluogo meneghino.

Un fenomeno che, come ricordato dall'inviato di Striscia la Notizia, inizia a diffondersi a macchia d'olio: sempre più spesso arrivano, infatti, segnalazioni di persone derubate al proprio tavolo da ladri che agiscono secondo un piano organizzato fin nei minimi dettagli. Una delle strategie maggiormante utilizzate è quella "del foglio", che in più di un'occasione il tg satirico ha mostrato ai propri telespettatori: c'è, tuttavia, un'ulteriore evoluzione di questo trucco, che Staffelli riesce ancora una volta a documentare.

La tattica

Come mostrato dalle immagini riprese da una videocamera di sicurezza, in questo caso i malviventi agiscono in coppia. Fingendosi dei clienti del bar preso di mira, tentano di distrarre l'uomo al bancone. L'obiettivo, in questo caso, è infatti il barattolo con le offerte destinate ai bambini affetti da leucemia che si trova proprio dinanzi alla cassa. Mentre il barista parla col ragazzo, la compagna di quest'ultimo si sfila il giubbotto, con cui poi avvolge il contenitore approfittando di un'attimo di distrazione del dipendente e se ne impossessa. Col bottino in mano, i due si avviano all'uscita come se nulla fosse.

Una situazione simile si verifica all'interno di un fast food in zona Farini (Milano). In questo caso la troupe di Striscia la Notizia riesce ad approntare un vero e proprio set cinematografico, avvalendosi della collaborazione di una complice. L'attrice entra nel locale e appoggia il cellulare sul banco: poco dopo sopraggiungono due giovani, che iniziano ad aggirarsi tra i tavoli in modo sospetto, presumibilmente alla ricerca di un obiettivo semplice.

Puntato lo smartphone della ragazza, uno dei malviventi entra in azione, adagiando un foglio di carta al di sopra del cellulare. Dopo di che tenta di distrarre la complice del Tg satirico, chiedendole un'offerta per mangiare. Colto l'attimo propizio, il ladro infila la mano sotto il foglio e si impossessa del telefonino della vittima. Quest'ultima, tuttavia, reagisce e manda all'aria il colpo, causando la fuga dei due dal locale.