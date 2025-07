Allarme Legionella, a Milano un morto e casi in aumento: l'origine del focolaio

A Milano è scoppiato l'allarme Legionella. Stando alle più recenti notizie, un focolaio del pericoloso batterio è stato individuato nel gruppo di palazzi di via Rizzoli, sito nella periferia nord del capoluogo meneghino. Ad oggi si contano un morto e quattro ricoveri in ospedale. Complici anche le elevate temperature di questo periodo, il patogeno si sta diffondendo facilmente.

Sono sei i casi segnalati, tutti riconducibili alle case popolari di via Rizzoli. Stando a quanto riportato da Il Giorno, i palazzi coinvolti sono quelli ai numeri 77-87. Di questi sei casi, una persona è morta, mentre quattro si trovano ricoverati in ospedale. L'Ats Città Metropolitana di Milano, che ha dato l'allarme, si sta ad oggi occupando di condurre le indagini finalizzate all'individuazione dell'origine del contagio. Si attendono i risultati dei prelievi effettuati sull'acqua che serve gli appartamenti. Oltre a ciò, è stata effettuata una disinfezione dell'impianto idrico.

A perdere la vita, lunedì scorso, è stato il 91enne Luigi Gandini, morto al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele. Il decesso sarebbe stato causato da una polmonite da legionellosi. Gli altri soggetti ricoverati anno fra i 75 e 90 anni.

È importante ricordare che la Legionella non viene trasmessa per via alimentare (mangiando o bevendo alimenti contaminati), quanto piuttosto mediante inalazione via aerosol. La maggior difesa rimane la pulizia degli impianti idrici. Sempre in via Rizzoli si scatenò un focolaio anche nel 2017.