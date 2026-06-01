Allarme sicurezza a Milano: ragazze accerchiano un'anziana e tentano di rapinarla

Non c'è pace per chi vive a Milano, quotidianamente vessata da crimini di ogni genere. Stavolta a fare le spese delle precarie condizioni di sicurezza in versa la città è una signora di 85 anni, accerchiata da due ladre mentre stava passeggiando per strada in compagnia della sua badante.

Stando a quanto riferito fino ad ora, la vittima si trovava in via Cordusio quando le malviventi sono entrate in azione. Avevano infatti notato la donna che, avendo evidenti difficoltà motorie, costituiva un'ottima preda. L'anziana ha fatto in tempo ad entrare in un negozio, seguita dalla badante, quando ha visto avvicinarsi le due giovani. Una si è finta interessata a un capo d'abbigliamento, e in questo modo ha bloccato la via di passaggio e ostruito la visuale della vittima; l'altra è sopraggiunta in fratta, infilando la mano nella borsetta dell'85enne e strappando via il portafogli.

Per fortuna la badante dell'anziana si è accorta di quanto stava accadendo e si è messa a urlare, attirando l'attenzione degli altri clienti del negozio. Colta sul fatto, la ladra ha lasciato andare il maltolto e ha cercato di allontanarsi, senza però riuscirci.

Sul posto erano infatti già arrivati gli agenti della polizia locale, allertati dalle grida. I poliziotti hanno fermato le due criminali, arrestandole per furto aggravato in concorso.

Sottoposte a identificazione sono risultate essere una 19enne e una 35enne di origini bulgare.