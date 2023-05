Un toro si libera dal recinto e incorna padre e figlio: che cosa è successo

Un toro del loro allevamentro di Carro (comune della provincia di La Spezia) li ha aggrediti facendoli finire in ospedale in gravi condizioni: dopo essere stati trasportati d'urgenza in elicottero, padre e figlio si trovano ora ricoverati presso l'ospedale San Martino di Genova.

Cosa è accaduto

Non si conoscono ancora tutti i dettagli della vicenda, ma secondo quanto ricostruito dagli inquirenti l'episodio si sarebbe verificato nel corso del pomeriggio di oggi, sabato 20 maggio. Entrambi gli uomini stavano lavorando nell'allevamento di loro proprietà sito in Val di Vara, nell'entroterra dello spezzino: il più anziano dei due, in particolare, si stava occupando di accudire i capi di bestiame. A un certo punto, per motivi ancora da chiarire in fase di indagine, un toro sarebbe riuscito a liberarsi e ad uscire dal recinto in cui si trovava rinchiuso.

Colto di sorpresa, il pensionato sarebbe stato aggredito e colpito dall'animale, senza poter far nulla per difendersi. Resosi conto di quanto stava accadendo al padre, l'uomo più giovane non avrebbe esitato a intervenire per soccorrerlo e metterlo in salvo, ma sarebbe stato a sua volta incornato dall'animale, finendo a terra.

Sul posto si è precipitato il personale medico della Croce Rossa di Sesta Godano e i sanitari del 118 di La Spezia, che hanno operato nel tentativo di stabilizzare i due feriti prima di provvedere al loro trasferimento in ospedale tramite elicottero. Essendo risultate molto più gravi le condizioni del figlio, un uomo di 57 anni, quest'ultimo è stato il primo ad essere trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.

Le ferite riportate dal pensionato sono risultate meno profonde, tuttavia, vista in particolar modo la sua età avanzata , i medici hanno predisposto anche per lui il trasporto in elisoccorso verso la medesima struttura ospedaliera.