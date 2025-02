Un fiume di fango trascina via le auto. Paura alluvione nel Messinese

Ascolta ora 00:00 00:00

La provincia di Messina è in ginocchio per un'alluvione che dalle prime luci dell'alba ha colpito soprattutto l'area meridionale della città: tra le più colpite risulta Zafferia dove i vigili del fuoco sono riusciti a salvare quattro persone rimaste intrappolate dentro le loro auto a causa dell'altezza dell'acqua mentre provavano ad attraversare un sottopassaggio.

Frane e smottamenti

Sono state già decine gli interventi dei pompieri per aiutare la popolazione in difficoltà a causa dei numerosi allagamenti e alcune piccole frane. Sulla propria pagina Facebook è intervenuto il sindaco di Messina, Federico Basile, spiegando alla cittadinanza che è stato attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) per fronteggiare l'emergenza. " Sono operative le squadre di intervento. L'assessore Massimiliano Minutoli insieme all'ingegnere Messina hanno già effettuato i primi sopralluoghi nelle aree più colpite. Ci sono alcune zone con maggiori criticità, soprattutto nella zona sud della città ".

I disagi maggiori, oltre a Zafferia, anche a Mili, Altolia, Cumia e Ponte Schiavo. " A Zafferia, in particolare, si sta lavorando alla pulizia della parte sottostante il torrente per favorire il deflusso dell'acqua ed evitare ulteriori allagamenti - ha aggiunto il sindaco - Ancora una volta ci troviamo ad affrontare gli effetti di una severa perturbazione. Stiamo monitorando costantemente il territorio e intervenendo dove necessario ". Il fiume di fango ha trascinato via alcune auto costrigendo molti abitanti di Zafferia a rimanere chiusi in casa fino all'arrivo dei soccorsi. Il corso d'acqua non ha retto all'ingente quantità d'acqua caduta senza sosta per alcune ore esondando lungo il suo percorso.

Le parole di Schifani

In prima linea per fronteggiare l'ondata di maltempo anche il presidente della Regione Siciliana, Renato Schiani, che in una nota ha sottolieato come la situazione sia monitorata " con la massima attenzione l'emergenza dovuta al maltempo in corso nella Sicilia orientale. Sono in costante contatto con il capo della nostra Protezione civile e con il sindaco di Messina per coordinare gli interventi e garantire assistenza immediata alla popolazione colpita. Al momento la situazione sembra sotto controllo ". Temendo possibili criticità, sull'area era già stata emanata un'allerta arancione dalla Protezione Civile proprio per le aree alluvionate.

Sono stati attivati interventi di assistenza per i residenti intrappolati e per mitigare i danni causati dall'esondazione del torrente Zafferia a Messina e altri nella zona a sud e dalla violenta grandinata nei paesi dell'Etna

