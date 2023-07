Altro sfregio ai monumenti italiani, turista scrive sul Ponte Vecchio: "Era il mio compleanno"

Dopo il Colosseo è il turno del Ponte Vecchio. Da Roma, dunque, ci spostiamo a Firenze, dove un altro turista ha pensato bene – si fa per dire - di lasciare una traccia del suo passaggio scrivendo le iniziali del proprio nome sul celebre ponte toscano.

Responsabile dell'ennesimo sfregio alle bellezze italiane è una turista straniera di appena 20 anni che, secondo quanto dichiarato da La Nazione, sarebbe originaria del Nord Europa. L'episodio si è verificato nel corso della giornata di ieri, martedì 11 luglio.

La sanzione

Stando al racconto degli inquirenti, la giovane, in Toscana per alcuni giorni, compiva gli anni proprio ieri, e per tale ragione avrebbe pensato di lasciare un suo "ricordo" a Firenze. Detto fatto, preso un pennarello a inchiostro lavabile, ha cominciato a tracciare le iniziali del proprio nome sulla pietra del parapetto del Ponte Vecchio, uno dei maggiori tesori del capoluogo toscano.

Fortunatamente la 20enne è stata notata subito da una pattuglia della polizia municipale, intenta a controllare le strade più affollate di Firenze. Gli agenti hanno subito raggiunto la ragazza, cogliendola sul fatto e fermandola. Sono stati proprio i poliziotti a dire alla giovane di cancellare la scritta, munendosi di un panno bagnato con acqua. Il pennarello, come abbiamo anticipato, era a inchiostro lavabile e solo per questa ragione il parapetto del ponte non ha subito ingenti danni. La 20enne, in ogni caso, è stata multata con una sanzione da 160 euro.

La vicenda, dunque, si è chiusa qui, anche se rimane tanta amarezza. Non si capisce questo desiderio da parte di alcuni soggetti di imbrattare opere antiche e meravigliose, che dovrebbero invece suscitare ammirazione e rispetto.

Il caso a Roma

A fine giugno un turista inglese ha addirittura utilizzato delle chiavi per incidere il suo nome e quello della fidanza su una parete del Colosseo. Si è addirittura messo a ridere, quando si è accorto che un altro visitatore, indignato, lo stava riprendendo col cellulare.

Sommerso dal biasimo non solo italiano, ma anche britannico, il 27enne si è scusato, ammettendo candidamente di non sapere che l'Anfiteatro Flavio fosse un monumento antico. Appreso questo, non c'è molto altro da aggiungere.