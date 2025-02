Ancona, bimba di 5 anni precipita dal terzo piano: è gravissima

Ascolta ora 00:00 00:00

Una bambina di 5 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere caduta dal terzo piano di una palazzina di via Rovereto ad Ancona. L'incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 10. Sul posto sono intervenuti medici del 118 che hanno trasferito d'urgenza la bimba all'ospedale pediatrico Salesi in codice osso. Presenti anche i poliziotti che hanno avviato subito gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente avvenuto mentre la madre della bimba era in casa ma stava facendo le pulizie in un'altra stanza.

Secondo una prima ricostruzione, la piccola stava giocando con alcuni pupazzetti, tra cui un unicorno, e si è arrampicata su un divano appoggiato alla parete sotto la finestra da cui è precipitata; a quel punto avrebbe aperto la finestra e si sarebbe sporta, finendo per cadere da un'altezza di circa sette metri. Forse la bimba, che ha problemi di disabilità, voleva riprendersi un peluche che le era caduto in precedenza su un albero posto sotto la finestra: proprio la pianta potrebbe aver attenuato un minimo la caduta. Trovata a terra, quasi svenuta, la bambina è stata poi soccorsa da un vicino

A quanto si apprende da alcune fonti la piccola soffrirebbe di una forma di autismo.

I chirurghi dell'ospedale materno infantile Salesi l'hanno sottoposta a intervento chirurgico. Nonostante le condizioni cliniche sembrassero stabili, infatti, una nuova tac sulla piccola avrebbe evidenziato traumi a livello cerebrale.