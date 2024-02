Andreé Shammah aggredita e rapinata nel centro di Milano: il racconto choc

Terribile esperienza per la direttrice del Teatro Parenti Andreé Ruth Shammah, aggredita e rapinata nel pieno centro di Milano. La regista teatrale e direttrice artistica italiana ha denunciato l'accaduto sui canali social, raccontando l'incubo vissuto nella sua città. Un episodio che difficilmente riuscirà a lasciarsi alle spalle.

L'aggressione prima di prendere il taxi

Nel suo post, Andreé Shammah ha raccontato di essere stata aggredita nella serata di ieri, mercoledì 31 gennaio, mentre si trovava in via Santa Marta. La fondatrice e direttrice del Teatro Parenti aveva intenzione di prendere un taxi, ma è stata presa di mira da un criminale. "All'uscita da via Santa Marta verso Cordusio per prendere un taxi un ragazzo piccoletto, mentre altri due cercavano di derubare due americani, si è avvicinato per chiedermi una sigaretta, poi mi ha messo una mano sul collo e mi ha strappato la collana. Sono sotto shock. Dandomi anche uno spintone" , è quanto scritto dalla donna nel suo post, che in poco tempo ha ricevuto molti commenti.

In pochi istanti, dunque, Andreé Shammah è stata aggredita e rapinata. Dopo aver ottenuto ciò che voleva, il malvivente se n'è andato, lasciando la direttrice di teatro sconvolta. Una volta ripresasi dallo choc, la donna ha preferito salire su un taxi e fare ritorno fra le mura sicure della propria abitazione. Essendo le 23.00 passate, non ha pensato subito a contattare le forze dell'ordine locali. " Lo spavento passerà, ma quando è scappato e anche gli altri due, prima di trovare il taxi, mi sono accorta di avere paura. Non voglio avere paura per strada a Milano in centro!", ha dichiarato.

Shammah ha comunque manifestato l'intenzione di denunciare quanto prima, recandosi in questura. Ha anche dato una sommaria descrizione del suo rapinatore, un personaggio con indosso un impermeabile nero. Il compagno del criminale, invece, aveva un cappellino bianco di tela e un giubbotto. Subito dopo aver rapinato la direttrice, il criminale è scappato in direzione piazza Cordusio.

Allarme sicurezza a Milano

Si allunga, dunque, la lista di persone aggredite e derubate a Milano, una città che ha più volte manifestato gravi problemi di sicurezza. Da Bobo Vieri a Carlos Sainz, da Elenoire Casalegno al bassista di Jovanotti, Saturnino, sono sempre di più le vittime della criminalità ormai imperante. Una situazione letteralmente fuori controllo e spesso denunciata anche dai vip, che si sono più volte rivolti al sindaco Beppe Sala, chiedendo interventi mirati e maggiori controlli.