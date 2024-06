Calci e pugni all'anziano per 5 euro. La rapina choc del marocchino a Torino

Ascolta ora 00:00 00:00

Aveva opposto un rifiuto alla richiesta di denaro che gli era stata fatta da uno straniero, e per questo motivo è stato letteralmente massacrato di botte in pieno giorno a Torino: a causa delle ferite riportate nel pestaggio, la vittima, un anziano, si trova ora ricoverata in ospedale in prognosi riservata

Stando a quanto riferito dalle autorità, i fatti si sono verificati durante le prime ore del pomeriggio di ieri, lunedì 17 giugno, in piazza Bottesini a Torino, nel quartiere di Barriera di Milano. L'anziano era tranquillamente seduto su una panchina dei giardini, quando è stato avvicinato da un individuo di origini nordafricane in cerca di denaro. Dinanzi al rifiuto, lo straniero ha dato in escandescenza, aggredendo l'uomo con una violenza inaudita: non solo calci e pugni, dato che la vittima è stata percossa anche con il proprio deambulatore. E tutto questo per impossessarsi di 5 euro.

Per fortuna alcuni residenti hanno assistito alla scena, provvedendo a contattare immediatamente i soccorsi e le forze dell'ordine. In piazza Bottesini si sono precipitate alcune volanti della polizia di Stato, i militari dell'esercito e un'ambulanza del 118. Il personale sanitario ha prestato i primi soccorsi all'anziano, ancora sotto choc per l'accaduto e coperto di sangue a causa delle lesioni riportate nel pestaggio. L'uomo, con una probabile frattura del setto nasale, è stato trasportato in ospedale al San Giovanni Bosco di Torino, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Frattanto gli agenti sono riusciti a rintracciare il responsabile, un uomo di origini marocchine, il quale è stato dichiarato in arresto con l'accusa di tentata rapina e tentato omicidio.

"Molta è la rabbia che continua a salire nei molti residenti che conoscono l'anziano" , ha commentato su Facebook denunciando i fatti la capogruppo di Fratelli d'Italia in Circoscrizione 6 Verangela Marino, "per fortuna l'intervento tempestivo degli agenti ha evitato il linciaggio nei confronti dell'individuo in questione" . "Trovo indegno e vergognoso che alle due del pomeriggio si possano verificare questi episodi" , prosegue la Marino, "soprattutto che si continuino a lasciare per strada delle 'palline impazzite e pericolose' come questo individuo, che già la settimana scorsa è stato protagonista di un brutto gesto con un'altra donna tossicodipendente".