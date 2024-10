A Milano apre la linea Blu: dal Giambellino a Linate si vola in soli 27 minuti

Ascolta ora 00:00 00:00

Oggi Milano è in festa. Da est a ovest, passando per il centro, si celebra l’apertura della M4, la linea blu. Si estende tra San Cristoforo e Linate per una lunghezza complessiva di 15 km e 21 stazioni che saranno collegate, dalle 13,30 di oggi, in 27 minuti. A tagliare il nastro alle 10 il sindaco Beppe Sala, il ministro per i Trasporti Matteo Salvini Matteo Salvini.

Per esigenze organizzative legate all’apertura della nuova linea, nella mattina di oggi dalle 10 alle 13, i treni della M4 faranno capolinea alla stazione Repetti. La tratta Repetti-Linate sarà servita da bus dedicati.

E una grande festa è stata organizzata dal Comune per salutare l’entrata in esercizio di tutta la metro: fino a ieri infatti, era in funzione (dal 26 novembre 2022) la sola tratta est da San Babila a Linate. Musica, feste di strada, eventi e spettacoli nei cinema e teatri lungo la tratta si susseguiranno per tutta la giornata.

Saranno oltre 40 gli artisti che si esibiranno nelle tredici nuove fermate e nel mezzanino di San Babila, che collega la metro blu alla M1: cinque ore di musica con gli artisti della città, dal pop al rock, passando per il cantautorato e con una.