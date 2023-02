Sassi contro l'auto del figlio di Pirlo, arrestati due giovani di una baby gang

Sono stati arrestati in flagranza due ragazzi minorenni che nei giorni scorsi, a Torino, insieme ad altri coetanei, avrebbero danneggiato, lanciando sassi, l'auto su cui viaggiava il figlio dell'ex giocatore bianconero Andrea Pirlo. Il giovane Nicolò aveva denunciato sui social media l’aggressione subita. A fermare i componenti di una baby gang sono stati i carabinieri, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal comando provinciale per contrastare i reati commessi da bande di ragazzini nel centro di Torino.

Chi sono i minorenni arrestati

I due giovani finiti in manette sono un italiano già sottoposto a daspo urbano e un ragazzo di origine marocchina, entrambi con precedenti penali. I carabinieri li hanno arrestati dopo che, dietro minacce, avevano rapinato un telefono cellulare a un loro coetaneo. A seguito di ulteriori accertamenti i minorenni sono stati denunciati perché ritenuti responsabili di altre due rapine, di cui una tentata.

L’aggressione all’auto di Pirlo junior