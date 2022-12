Aspettando la Prima della Scala: danza e lirica a Malpensa

L'aeroporto di Milano Malpensa celebra la Prima della Scala nell'ambito della "Scala diffusa" proponendo per i passeggeri in transito due appuntamenti con l'opera lirica e con la danza. Mercoledì 7 dicembre, Sant'Ambrogio, si inaugura alle 18 la nuova stagione della lirica con il "Boris Godunov" di Musorgskij diretto dal maestro Riccardo Chailly per la regia di Kasper Holten e nell'aeroporto intercontinentale, al Terminal 1, il grande appuntamento con l'opera sarà accompagnato da due eventi per i passeggeri in transito nello scalo gestito da Sea: "Aspettando la Prima Diffusa 2022".

Il 6 dicembre va in scena “La danza/galop dei bambini” e “La danza dei genitori”: performance tratta da “Lo Schiaccianoci”, in collaborazione con la scuola “Primaballerina Centro Danza ASD” di Castelletto Ticino, maestra Rossana Seghezzi. Alle ore 18.00 al Piano Arrivi, zona Arrivi A; alle 18.30 al Piano Food Court, zona ristorante Rossopomodoro; alle 19.00 al Piano Partenze, zona check-in 5/9.

Il 7 dicembe, in occasione della Prima Diffusa, alle 18 Sea presenta la VI° Edizione della proiezione della Prima della Scala alla Porta di Milano con la diretta di “Boris Godunov”.

Entrambi gli eventi sono aperti a tutti, non è necessaria la prenotazione.