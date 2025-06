Assolombarda, uno spazio alla memoria dell’imprenditrice Giorgia Martone

È stata inaugurata, nella sede di Assolombarda, a Milano, la “Sala Martone”, uno spazio dal valore altamente simbolico; un generatore di idee, competenze e relazioni, progettato per diventare l’epicentro dell’ecosistema formativo di Assolombarda Servizi. Un luogo dove il sapere incontra l’impresa e in cui il capitale umano diventa asset del cambiamento, incarnando la visione dell’Associazione e delle sue imprese incentrata sulla valorizzazione delle persone, della conoscenza e della leadership del futuro.

Intitolata a Giorgia Martone (1979-2021), imprenditrice visionaria e spirito creativo, la sala rende omaggio a una figura che ha saputo coniugare, nel suo percorso professionale e imprenditoriale, bellezza e strategia, sensibilità e innovazione. Pioniera della profumeria artistica, Giorgia Martone ha incarnato anche una nuova idea di leadership: una guida femminile, empatica, inclusiva, profondamente contemporanea, simbolo di una generazione di donne che credono nel proprio valore e si distinguono nel settore STEM.

Laureata in Economia Aziendale all’Università Bocconi, Giorgia Martone ha arricchito la sua formazione collaborando con celebri personalità della profumeria internazionale, tra New York e Milano. Ha, inoltre, ricoperto il ruolo di Direttore Marketing in ICR - Industrie Cosmetiche Riunite, contribuendo alla creazione di fragranze di successo per i più grandi marchi internazionali. Con creatività e intuizione ha dato vita al primo Hotel à Parfum al mondo, il “Magna Pars”, e ha fondato, insieme alla sorella Ambra, “LabSolue”, una collezione di profumi artigianali ispirati al territorio italiano. Il suo libro “La Grammatica dei Profumi”, pubblicato nel 2019, oggi alla sesta edizione, è considerato un riferimento nel settore.

L’intitolazione della Sala Martone non è solo un omaggio a una figura straordinaria ma l’affermazione di una visione precisa: la necessità di investire nella formazione come leva strategica, di riconoscere la forza generativa della leadership femminile e, infine, di valorizzare il talento come risorsa trasformativa per le imprese e per il Paese.

“Siamo orgogliosi di dedicare questo spazio a Giorgia Martone, una giovane imprenditrice che, con talento, visione e passione, ha saputo lasciare un segno profondo e positivo nella nostra comunità - ha dichiarato Alessandro Spada, presidente di Assolombarda -. Con questa iniziativa abbiamo voluto rendere omaggio a una figura esemplare del mondo imprenditoriale, il cui impegno, spirito innovativo e sensibilità verso le persone rappresentano un modello per le nuove generazioni. La sala a lei intitolata sarà un luogo aperto alla formazione e allo sviluppo del capitale umano, che è la risorsa più strategica per il futuro del nostro territorio. Un valore nel quale Giorgia Martone credeva fermamente e che oggi vogliamo continuare a coltivare e promuovere con convinzione".

«Con questa nuova sala e con tutto ciò che rappresenta - ha aggiunto Mattia Macellari, presidente di Assolombarda Servizi - rafforziamo il nostro impegno a costruire, insieme alle imprese, percorsi di crescita che abbiano al centro le persone. Perché la formazione non è un costo ma l’investimento più duraturo e strategico che possiamo fare per il futuro delle imprese e della nostra società».

La “Business Academy” di Assolombarda Servizi si conferma, anche grazie a questo nuovo presidio, come una delle principali piattaforme formative a livello nazionale: un centro che coniuga visione strategica, qualità dei contenuti e attenzione alle sfide contemporanee. Dalla salute e sicurezza alle competenze trasversali, fino ai percorsi executive per imprenditori, manager e professionisti, l’Academy accompagna la crescita delle imprese con autorevolezza e concretezza. Tra i programmi più significativi, il percorso dedicato ai componenti dei consigli di amministrazione delle società non quotate rappresenta un esempio concreto di attenzione alla governance e alla crescita consapevole.

All’interno di questo progetto, ogni anno vengono assegnate tre borse di studio a donne che vogliono arricchire le proprie competenze e prepararsi a ruoli di responsabilità, contribuendo a costruire una leadership più inclusiva e rappresentativa.