Attentato a Magdeburgo, a Milano è allarme: ecco dove scatteranno i controlli

L'attentato avvenuto ieri nella città di Magdeburgo (Germania) ha fatto nuovamente calare l'ombra del terrorismo sull'Europa; anche l'Italia si prepara ad aumentare i controlli, e a Milano è stata convocata una riunione d'urgenza in prefettura.

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha convocato un vertice sulla sicurezza con le forze dell'ordine proprio per fronteggiare eventuali pericoli, non solo in previsione del Giubileo, ma anche in relazione a quanto accaduto al mercatino di Natale di Magdeburgo. Il timore che possano verificarsi episodi di emulazione è altissimo. La paura più grande è che il gesto compiuto da Taleb A., l'attentatore che ha agito nella cittadina tedesca, possa risvegliare possibili "lupi solitari". Il ministro ha disposto il rafforzamento delle misure di prevenzione, con dissuasori e presidi. L'attività di controllo riguarderà anche i centri piccoli e medi.

Milano è uno dei grandi centri maggiormente controllati. Tutta fa pensare che sarà un Natale "blindato", con le forze dell'ordine in prima linea per tutelare la sicurezza dei cittadini. Nel corso della mattinata di oggi - sabato 21 dicembre - si è tenuta in prefettura una riunione d'urgenza, durante la quale è stato discusso in merito alle misure da prendere. Alla luce dei fatti di Magdeburgo, il prefetto Claudio Sgaraglia si è consultato con i vertici delle forze di polizia. Milano intensificherà l'attività di controllo sul territorio.

Le zone che saranno maggiormente pattugliate dalle forze dell'ordine sono quelle dove si terranno eventi e manifestazioni che prevedono un ingente afflusso di pubblico. Un occhio di riguardo, naturalmente, andrà alle strade che ospitano mercatini e fiere natalizie. Ad essere sorvegliati saranno anche gli obiettivi istituzionali.

Una particolare attenzione verrà data anche agli scali

, e alle stazioni di treni e metropolitane. Le forze di polizia sorveglieranno anche le fermate dei mezzi pubblici, in particolar modo quelle dove sostano i bus turistici. Controlli, infine, anche nei luoghi di culto.