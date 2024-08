Atterraggio d'emergenza per il volo Air Dolomiti, l'aereo parte ma ha il motore surriscaldato

Ascolta ora 00:00 00:00

Paura per i passeggeri del volo Trieste-Francoforte di Air Dolomiti (Lufthansa); il velivolo, partito dall'aeroporto di Ronchi dei Legionari di Trieste è stato costretto ad effettuare subito un atterraggio di emergenza a causa di un problema a uno dei motori. A bordo si trovavano 86 persone.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito, l'episodio si è verificato nel corso della giornata di ieri, lunedì 12 agosto. Il velivolo di Air Dolomiti è decollato dall'aeroporto di Ronchi dei Legionari di Trieste alle ore 15.20, ma in breve tempo il pilota si è visto costretto a fronteggiare un problema non di poco conto. L'accensione di una spia luminosa ha infatti segnalato un problema tecnico a uno dei motori. A quel punto, per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale di volo, il comandante ha subito provveduto a segnalare la situazione e a richidere una pista per effettuare un atterraggio d'emergenza.

A quanto pare il guasto era dovuto al surriscaldamento di uno dei motori. Una condizione con cui non è indicato volare. Prima di procedere, l'aereo è stato monitorato, per vedere se la situazione fosse in grado di rientrare da sola. Per consentire ciò, è stato eseguito un holding nei cieli di Lignano (Udine). Con il termine "holding" si indica un particolare tipo di manovra finalizzato a mantenere il velivolo in una porzione di spazio aereo controllato in attesa di nuove autorizzazioni.

Alla fine è stato lo stesso aeroporto di Trieste ad assegnare una pista per l'atterraggio di emergenza. Il mezzo di Air Dolomiti è quindi tornato a terra, dove i passeggeri sono stati assistiti e aiutati a scendere. Sul posto erano già presenti i vigili del fuoco per scongiurare ogni genere di rischio.

Le indagini

Si cerca di capire quale da cosa sia dovuto il problema al motore. A un primo controllo, l'aereo non presentava problemi di sorta.

Stando a un primo esame, la causa di tutto potrebbe essere stata una spia mal funzionante. Dunque il problema non sarebbe stato il motore. Questo punto, ovviamente, deve essere chiarito.

Ad ogni modo l'emergenza è stata gestita in modo tempestivo e corretto, e non si sono registrati feriti.