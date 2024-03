"Palestina libera". E gli attivisti assaltano l'evento su Israele

I filopalestinesi mostrano nuovamente il volto antidemocratico. Ieri, a Firenze, un gruppo di attivisti anti israeliani ha disturbato con una vivace contestazione la presentazione del libro Golda. Storia della donna che fondò Israele di Elisabetta Fiorito, cronista parlamentare di Radio24.

I manifestanti si sono presentati al grido di "Palestina Libera" davanti alla libreria Odeon di piazza Strozzi a Firenze dove si stava tenendo l’evento. Solo la presenza delle forze dell’ordine ha impedito che i ragazzi facessero irruzione nell’edificio, ma le persone presenti in sala hanno dovuto lasciare la libreria da un’uscita secondaria.

"Quello che è successo oggi alla libreria Odeon a Firenze – dice l’imprenditore Marco Carrai, console onorario di Israele per Toscana, Emilia Romagna e Lombardia – rasenta la follia. Durante la presentazione del libro 'Golda' dedicato all’ex Premier Golda Meir, presente l’autrice, i manifestanti guidati da due influencer, hanno costretto i presenti a uscire come topi. È indecoroso quello che sta succedendo a Firenze, presunto luogo di cultura. Queste influencer neppure sanno chi sia stata Golda Meir e i valori che ha incarnato”. Gabriele Ametrano, direttore artistico di Giunti Odeon, a Repubblica Firenze ha rivelato che l’incontro “si è svolto regolarmente, senza intoppi, in assoluta tranquillità”. E ha aggiunto: “Sono uscito a parlare con i manifestanti, che hanno accusato me e il team della libreria di essere antidemocratici”. Ametrano ha spiegato che “gli ingressi sono stati chiusi non per motivi politici, ma di sicurezza” e di aver dato la sua disponibilità ai manifestanti di organizzare un incontro in libreria “ma mi è stato manifestato il totale disinteresse”.